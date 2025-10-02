Манифестанты в Неаполе парализовали железнодорожное сообщение

Неаполь стал эпицентром протестов в Европе, вызванных эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Группа из 400 манифестантов ворвалась на центральный вокзал города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие заблокировали железнодорожные пути, парализовав движение поездов в одном из крупнейших транспортных узлов Италии. Этот акт гражданского неповиновения стал отражением растущего недовольства наступлением Израиля в секторе Газа. К слову, на прошлой неделе аналогичные акции протеста прошли в Милане и Турине. Радикальные активисты блокировали грузовой терминал аэропорта «Мальпенса» и вступили в столкновения с полицией.