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Манифестанты в Неаполе парализовали железнодорожное сообщение

02 октября 2025 07:39
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Неаполь стал эпицентром протестов в Европе, вызванных эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Группа из 400 манифестантов ворвалась на центральный вокзал города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Манифестанты в Неаполе парализовали железнодорожное сообщение-2

Протестующие заблокировали железнодорожные пути, парализовав движение поездов в одном из крупнейших транспортных узлов Италии. Этот акт гражданского неповиновения стал отражением растущего недовольства наступлением Израиля в секторе Газа. К слову, на прошлой неделе аналогичные акции протеста прошли в Милане и Турине. Радикальные активисты блокировали грузовой терминал аэропорта «Мальпенса» и вступили в столкновения с полицией. 

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# Протесты # Италия

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