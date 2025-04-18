В Италии при обрыве канатной дороги погибли четыре человека

В Италии в пригороде Неаполя при аварии на канатной дороге погибли четыре человека. Еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При обрыве троса одна из кабин на полной скорости въехала в опору и от удара рухнула на землю. 11 человек оказались заблокированы на высоте, их удалось эвакуировать с помощью страховочных ремней. На место происшествия прибыли пожарные, полиция и служба гражданской обороны. Спасательным работам мешали плохая погода и туман. Эта канатная дорога очень популярна у туристов. Она доставляет их на гору, с которой открывается прекрасный вид на Неаполь и Везувий.