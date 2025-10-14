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В результате взрыва жилого дома в Италии погибли трое карабинеров

14 октября 2025 09:19
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В результате взрыва в жилом доме недалеко от Вероны погибли трое карабинеров (итальянская полиция), еще 15 сотрудников экстренных служб получили ранения. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел во время операции по выселению жителей, незаконно занявших дом.

По предварительным данным, взрыв мог быть преднамеренным — жители открыли газовые баллоны перед штурмом. Женщина и ее брат были задержаны, а третий участник скрылся. Женщина также получила ранения. Данная семья, оказавшаяся в эпицентре событий, ранее была вовлечена в похожий эпизод, но тогда трагедии удалось избежать.

Фото: pixabay

# Взрыв # ЧП # Италия

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