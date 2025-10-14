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В пункте пропуска «Козловичи» въезд в ЕС ожидают около 4 тыс. грузовиков

14 октября 2025 16:59
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Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Польши бьет тревогу. Ее представители обратились к правительству с просьбой разрешить кризис на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пункте пропуска «Козловичи» въезд в ЕС ожидают около 4 тыс. грузовиков-2

После двухнедельного закрытия рубежей польскими властями местные перевозчики оказались в крайне сложной финансовой ситуации. В обращении подчеркивается, что решение о закрытии границы было принято неожиданно, без анализа экономических последствий и консультаций с представителями отрасли. Из-за этого польские фуры оказались заблокированы на белорусской территории.

В пункте пропуска «Козловичи» въезд в ЕС ожидают около 4 тыс. грузовиков-4

К слову, на данный момент в пункте пропуска «Козловичи» въезд в ЕС ожидают около четырех тысяч грузовиков. Чтобы разрешить транспортный коллапс, поляки требуют увеличить штат сотрудников на работающих пунктах пропуска. Польский бизнес заявляет о растущей угрозе местным компаниям на восточных рынках. Простой грозит потерей заказов в пользу конкурентов из других стран.

# Беларусь-Польша # Граница

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