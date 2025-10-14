В пункте пропуска «Козловичи» въезд в ЕС ожидают около 4 тыс. грузовиков

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Польши бьет тревогу. Ее представители обратились к правительству с просьбой разрешить кризис на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После двухнедельного закрытия рубежей польскими властями местные перевозчики оказались в крайне сложной финансовой ситуации. В обращении подчеркивается, что решение о закрытии границы было принято неожиданно, без анализа экономических последствий и консультаций с представителями отрасли. Из-за этого польские фуры оказались заблокированы на белорусской территории.