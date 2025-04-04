В Италии вспыхнули протесты студентов против сокращения финансирования сферы образования

На фоне растущей социальной напряженности в Европе, Италия, как и многие другие страны ЕС, становится эпицентром протестов. Так, в нескольких крупных городах страны вспыхнули манифестации студентов. Тысячи людей выступают против сокращения финансирования сферы образования и науки, разрушающей политики ЕС и НАТО, а также увеличения госрасходов на вооружение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинги стартовали еще накануне. Студенты разбили палаточный лагерь у здания Министерства образования в Риме, а сегодня утром сожгли перед его входом флаг Евросоюза. Протестующие также забросали едой картонные фигуры премьер-министра Италии и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Люди требуют, чтобы 800 миллиардов евро, выделенных ЕС на милитаризацию в прошлом месяце, были инвестированы в образование, здравоохранение и социальные нужды. Они также выражают обеспокоенность состоянием школ и условиями труда студентов, проходящих практику.

Правительство отказывается признавать, что денег на школы не хватает. Преподавателей массово увольняют, вследствие чего дети вынуждены отправляться на каникулы раньше времени. Также в условиях тотальных сокращений существует риск закрытия университетов на юге страны. Студенты выходят на стажировки и становятся жертвами ужасных условий труда на производствах. Мы не можем больше молчать об этом.

По последним данным Министерства образования Италии, сокращения составят около полутора миллиардов евро в течение следующих трех лет и затронут 40 % работников итальянских университетов, школ и лицеев.