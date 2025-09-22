В Италии проходит акция протеста против действий Израиля в Газе

В любой ситуации нужно оставаться людьми. Так говорят протестующие в Италии. Волна возмущений в стране приобрела общенациональный масштаб. Люди выступают против действий Израиля в Газе. На улицы итальянских городов вышли сотни тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарушено движение транспорта, в школах и университетах временно прекращены занятия. По примеру французских протестующих ряд крупнейших профсоюзов проводит акции под девизом «Заблокируем все!» Так, в Генуе рабочие перекрыли дороги, ведущие к порту.

Почему я здесь? Потому что мы люди. И это главное. В любой политической (и не только) ситуации мы должны оставаться людьми. Как кто-то может оставаться равнодушным к происходящему?

Сегодня я здесь, потому что есть возможность высказаться, дать конкретный сигнал о действиях, которые следует предпринять, чтобы остановить кровопролитие в Газе.

В Риме тысячи протестующих заблокировали один из вокзалов. Главный железнодорожный узел страны сейчас недоступен. Во Флоренции группы демонстрантов перекрыли несколько основных дорог.