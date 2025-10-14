Печёт круассаны и воспитывает 3 детей! В День матери узнали, каково быть мамой в Беларуси
Возможность сказать главные слова самым близким людям, которые на этой планете несут особую миссию. 14 октября в Беларуси отмечается День матери. Самые теплые поздравления адресовал соотечественницам Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: мудрость, терпение и любовь матерей помогают находить в жизни верный путь.
Быть мамой в Беларуси – каково это? На этот вопрос ответят сами белоруски, кто уже узнал радость материнства. В нашей стране один из самых низких показателей младенческой смертности. Врачи борются за каждого малыша и за каждый шанс женщины услышать заветное «мама».
А для многих появление детей становится и вовсе поворотным моментом в жизни – женщины обретают свое призвание в декретном отпуске. Материнство – важнейшая миссия, благодарность за которую трогает миллионы сердец.
Неважно, сколько нам лет и чем мы занимаемся – каждый из нас навсегда остается ребенком для нашего главного человека.
Именно в этом убедилась наш корреспондент Кристина Протосовицкая.
Галина Дубина точно знает, что появление детей и декрет не ставит жизнь современной женщины на паузу, а позволяет рассмотреть предназначение. Свое видит в том, чтобы дарить тепло через пышные круассаны и брауни.
Галина Дубина, многодетная мать:
Я та самая мама Галя, которая каждый день делает, старается быть полезной обществу, нашему городу. Сегмент кофейни – это мамочки, и я их очень хорошо понимаю, и многие, кто в первый раз заходят, говорят, что чувствуется, что вы мама.
Каждый день готовит 5-7 видов десертов для витрины кофейни и заботится о троих детях. Дело оказалось поистине семейным – на женское «хочу» нашлось мужское «могу». «Могу помочь», разумеется.
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Василий Дубина, многодетный отец:
С детства была мысль о большой семье. Мне хотелось иметь большую семью – так и получилось. Мамы – они дарящие тепло, понимающие в нужный момент. Мама – золотое слово, то что нас зарождает, направляет, поддерживает.
Галина Дубина:
Когда ты 3 года можешь быть с ребенком и он не идет в сад до трех лет – это потрясающе. Быть мамой в Беларуси – это хорошо. Материнство, рождение детей и в принципе здоровые отношения в семье, когда в тебя верит твой муж, это не может не заряжать.
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