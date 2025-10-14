Печёт круассаны и воспитывает 3 детей! В День матери узнали, каково быть мамой в Беларуси

Возможность сказать главные слова самым близким людям, которые на этой планете несут особую миссию. 14 октября в Беларуси отмечается День матери. Самые теплые поздравления адресовал соотечественницам Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: мудрость, терпение и любовь матерей помогают находить в жизни верный путь.

Быть мамой в Беларуси – каково это? На этот вопрос ответят сами белоруски, кто уже узнал радость материнства. В нашей стране один из самых низких показателей младенческой смертности. Врачи борются за каждого малыша и за каждый шанс женщины услышать заветное «мама».

А для многих появление детей становится и вовсе поворотным моментом в жизни – женщины обретают свое призвание в декретном отпуске. Материнство – важнейшая миссия, благодарность за которую трогает миллионы сердец.

Неважно, сколько нам лет и чем мы занимаемся – каждый из нас навсегда остается ребенком для нашего главного человека.