В Белстате представили портрет среднестатистической белорусской мамы

Сегодня чествовали женщин во всех регионах Беларуси. День матери – праздник, который напоминает: материнская любовь – одна из главных ценностей, объединяющих поколения. В нашей стране свыше четырех миллионов женщин, и более половины – мамы. Выстроенная система поддержки, забота на государственном уровне, защита традиционных ценностей остаются приоритетными в семейной политике, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская мама – это женщина, которая умело сочетает заботу о семье с активной жизненной позицией. По данным статистики, ей чуть более 30 лет, чаще живет в городе и обычно имеет высшее или среднее специальное образование. Многодетных семей в общем количестве – десятая часть, но с каждым годом их становится все больше.

Отдельно хочется сказать о женщинах на руководящих постах и бизнес-вумен – почти половина из них мамы с детьми, и, кажется, они отлично справляются с совмещением дел рабочих и домашних в формате «Work-life balance». Видимо, у них есть секретный рецепт, как делать все и сразу. Среднестатистическая белорусская мама уделяет детям чуть больше двух часов в день. И еще. Большинство белорусок становятся невестами в возрасте от 25 до 30 лет. Но и повторные истории любви никто не отменял. Чаще всего они случаются после 40-ка.