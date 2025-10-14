В Минске состоялась дискуссионная площадка для активистов РОО «Белая Русь» – что обсуждали

Консолидация белорусского общества необходима для укрепления электорального суверенитета нашей страны. Об этом заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко, встречаясь с активом республиканского общественного объедения «Белая Русь», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В дискуссии участвовали также представители госорганов, экспертного и научного сообществ. Был рассмотрен ряд значимых вопросов – от электорального суверенитета до научно-технологической и информационной безопасности. Современные технологии открывают новые горизонты для борьбы с дезинформацией, но также создают и новые вызовы.

Только в нашей стране 8,5 млн интернет-пользователей, что подчеркивает важность работы с цифровыми платформами для обеспечения объективности информации, отметили участники дискуссии. Семинар стал площадкой для обмена мнениями и выработки совместных решений.

Валерий Вороницкий, глава администрации Центрального района Минска:

Те вопросы, которые обсуждаются, мы доводим до каждого человека. И, в первую очередь, от каждого человека зависит судьба своей семьи, своего города, своего района и своей Республики Беларуси. И все вместе мы должны делать благо для развития нашего государства.

Андрей Иванец, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Мы обсуждаем ряд важнейших вопросов. Первое – это программа социально-экономического развития, которая уже заканчивает реализовываться в рамках этой пятилетки. Мы должны увидеть, посмотреть, что сделано в стране, что сделано трудом наших людей. Электоральный суверенитет – это очень важный аспект, и мы в ближайшую пятилетку, до 2030 года, перед общественным объединением видим очень важную задачу – правовое просвещение, работа с молодежью по донесению тех основных позиций, которые реализуются в нашей стране. Экологическая безопасность – это тоже очень важный аспект, потому что наша страна славится тем, что входит в топ-30 стран по экологической защищенности, экологической безопасности. Нам есть чем здесь гордиться.