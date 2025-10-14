Польские перевозчики против Туска! Почему поляки не верят власти – разбор от политолога

То есть люди получили надежду на перемены, пришли голосовать, выразили протест, но разочаровались, так как ничего не меняется. Причина в том, что на выполнение предвыборных обещаний нужны деньги, которых нет – у Навроцкого – вообще никаких, а у Туска нет своих, только заемные.

Кто имеет стабильные доходы в Польше, так это политтехнологи. В стране ежемесячно проводят 2-3 крупных опроса и постоянно замеряют рейтинг власти и оппозиции. И на днях один из старейших польских центров CBOS указал, что только 34 % избирателей считают, что могут влиять на власть и на принятие решений. Это катастрофа и худший показатель за 10 лет, причем, казалось бы, сразу после победы Навроцкого, где была высокая явка и кипели страсти.

Почему прошло два года, а Туск не выполнил ни одного предвыборного обещания? И сменится ли власть еще через два года? Расскажем в «Занимательной политологии».

Андрей Лазуткин, политолог: Ровно два года назад в Польше поменялась власть – ушли «ПиС» и пришел Туск. На выборах бизнесу обещали снижение налогов, бюджетникам – деньги от ЕС, всем полякам – сохранить мир и успокоить националистов. Что в итоге? Польша открыто готовится к войне, деньги дают, но только в долг, уровень жизни падает, ненависть и ксенофобия растут, а отношения между Минском и Варшавой дошли до закрытия границ. От этого страдает экспорт, но ни фермеров, ни перевозчиков, ни приграничный бизнес не слышат.

А именно бюджет Польши на следующий год сейчас формируется с дефицитом в 73 миллиарда долларов – это деньги в долг, и они уже составляют примерно треть бюджета. От года к году госдолг растет, и только на обслуживание текущего госдолга страна в 2026 году потратит 20 миллиардов долларов. Это называется брать кредит на кредит. А чем больше госдолг, тем ниже финансовый рейтинг, то есть последующие кредиты будут только дорожать. Это снежный ком.

А общий госдолг Польши составляет примерно 500 миллиардов долларов. Это цена того фасада, который иностранец видит, приезжая в Варшаву, где все построено не на свои деньги, а на кредиты, и за эти деньги Польша расплатилась суверенитетом. Выполняя пожелания тех, кто дает деньги, даже себе в ущерб – отсюда неадекватная и непрагматичная политика в отношении Беларуси.

Чего не могут понять, например, польские перевозчики. После того как границу закрыли на 13 дней, они не получили никаких компенсаций. За это время на переходе «Кукурыки» собралась пробка – 3,5 тысячи фур стоят с белорусской стороны и не могут въехать в Польшу из-за медленной работы польских служб. Не исполняются контракты, компании теряют деньги, польские водители живут в машинах и не знают, когда попадут домой – но кого это волнует? Ассоциация автомобильных перевозчиков Польши требует привлечь больше таможенников на границу, оборудовать нормальные условия для очередей и навести порядок – но их вряд ли услышат.

Вообще же забавно, что поляки прекрасно знают о схемах по обходу европейских санкций и сами в них участвуют. Прицеп с грузом доставляется к границе с польской стороны, там на стоянке его по документам забирает якобы другой перевозчик и везет, например, в Узбекистан. Где потом оказывается груз, продавец знать не знает, это серый экспорт. Но Варшава при этом исправно голосует за новые пакеты санкций, которые сама же и обходит.