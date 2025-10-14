«Счастливая семья – сильное государство» – в Полоцке стартовал семейный форум

В Полоцке стартовал масштабный семейный проект – совместная инициатива Совета Республики и Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Счастливая семья – сильное государство». Для Беларуси эта формула – аксиома.
В Полоцке стартовал масштабный семейный проект – совместная инициатива Совета Республики и Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Счастливая семья – сильное государство». Для Беларуси эта формула – аксиома.
Из разных уголков страны на полоцкую землю приехали 35 семей. Сегодня они встретились с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, а также митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси Вениамином.
Разговор о важном – формат встречи, который позволяет представителям светской власти и духовенства пообщаться с многодетными семьями, узнать, какие насущные вопросы их волнуют, а также какую конкретную помощь можно им оказать. Среди тем, которые обсуждали участники мероприятия, вопросы веры и семейных ценностей, основанных на исконных православных традициях.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Это и вопросы общественного развития, это вопросы социальной защиты населения, это вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи, духовно-нравственным воспитанием. Все то, что волнует наших граждан, и то, что сегодня явилось краеугольным камнем такого теплого, эмоционального общения в рамках семейного форума.
Ольга Зеленевская, многодетная мама:
Очень важно говорить в наше время о семейных ценностях, потому что семья – это не один человек. Семья – это даже не двое, это все государство.
Все участники форума уже успели посетить знаковые места древнего города, побывать в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре и приложиться к мощам Преподобной Евфросинии Полоцкой. А завтра под сводами Софийского собора соберутся молодые и многодетные семьи, руководители органов государственного управления, представители духовенства и общественных организаций.
Они продолжат обсуждать вопросы укрепления социального статуса семьи и продвижения традиционных семейных ценностей в белорусском обществе, духовно-нравственного воспитания молодежи, демографической безопасности.