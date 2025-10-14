«Счастливая семья – сильное государство» – в Полоцке стартовал семейный форум

В Полоцке стартовал масштабный семейный проект – совместная инициатива Совета Республики и Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из разных уголков страны на полоцкую землю приехали 35 семей. Сегодня они встретились с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, а также митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси Вениамином.

Разговор о важном – формат встречи, который позволяет представителям светской власти и духовенства пообщаться с многодетными семьями, узнать, какие насущные вопросы их волнуют, а также какую конкретную помощь можно им оказать. Среди тем, которые обсуждали участники мероприятия, вопросы веры и семейных ценностей, основанных на исконных православных традициях.