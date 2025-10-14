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«Счастливая семья – сильное государство» – в Полоцке стартовал семейный форум

14 октября 2025 17:11
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В Полоцке стартовал масштабный семейный проект – совместная инициатива Совета Республики и Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Счастливая семья – сильное государство». Для Беларуси эта формула – аксиома.

«Счастливая семья – сильное государство» – в Полоцке стартовал семейный форум-2

Из разных уголков страны на полоцкую землю приехали 35 семей. Сегодня они встретились с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, а также митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси Вениамином.

Разговор о важном – формат встречи, который позволяет представителям светской власти и духовенства пообщаться с многодетными семьями, узнать, какие насущные вопросы их волнуют, а также какую конкретную помощь можно им оказать. Среди тем, которые обсуждали участники мероприятия, вопросы веры и семейных ценностей, основанных на исконных православных традициях.

«Счастливая семья – сильное государство» – в Полоцке стартовал семейный форум-4

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Это и вопросы общественного развития, это вопросы социальной защиты населения, это вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи, духовно-нравственным воспитанием. Все то, что волнует наших граждан, и то, что сегодня явилось краеугольным камнем такого теплого, эмоционального общения в рамках семейного форума.

«Счастливая семья – сильное государство» – в Полоцке стартовал семейный форум-6

Ольга Зеленевская, многодетная мама:
Очень важно говорить в наше время о семейных ценностях, потому что семья – это не один человек. Семья – это даже не двое, это все государство.

«Счастливая семья – сильное государство» – в Полоцке стартовал семейный форум-8

Все участники форума уже успели посетить знаковые места древнего города, побывать в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре и приложиться к мощам Преподобной Евфросинии Полоцкой. А завтра под сводами Софийского собора соберутся молодые и многодетные семьи, руководители органов государственного управления, представители духовенства и общественных организаций.

«Счастливая семья – сильное государство» – в Полоцке стартовал семейный форум-10

Они продолжат обсуждать вопросы укрепления социального статуса семьи и продвижения традиционных семейных ценностей в белорусском обществе, духовно-нравственного воспитания молодежи, демографической безопасности.

# Семья # форум # Сергей Сивец

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