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В Минском колледже полиграфии состоялась встреча с представителями ведущих предприятий отрасли

14 октября 2025 17:02
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Подготовка профессиональных кадров и их востребованность на рынке труда. В Минском колледже полиграфии состоялась встреча с представителями ведущих предприятий отрасли страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском колледже полиграфии состоялась встреча с представителями ведущих предприятий отрасли-2

Это типографии и печатные фабрики, которые в своих регионах ежедневно выпускают свежую прессу. Для поддержания этого непрерывного производственного процесса необходимы новые специалисты. Во время общения за круглым столом стороны обсудили такие актуальные темы, как условия труда, возможности для карьерного роста и меры стимулирования работников.

В Минском колледже полиграфии состоялась встреча с представителями ведущих предприятий отрасли-4

Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:
Ребята молодые, еще вчерашние школьники, пришли в это учебное заведение получать образование, они уже на сегодняшний день востребованы. Мы встречались с руководителями, с руководством колледжа. И из того набора, который сегодня есть, уже они понимают из потребности, что сегодня надо больше. А для того, чтобы полностью удовлетворять потребность, эта связка должна быть. Связка и колледжа, который осуществляет набор, и предприятий как заказчиков кадров.

В Минском колледже полиграфии состоялась встреча с представителями ведущих предприятий отрасли-6

Антон Павельев, начальник сектора по идеологической работе Белорусского Дома печати:
Нам нужны люди, которые будут реально находиться на производстве, будут непосредственно стоять около станка и работать. Чтобы мы с вами получали ту продукцию, которой мы пользуемся каждый день. Конечно, привлечение молодых специалистов – это одно из приоритетных тех направлений, которые важны для нашего предприятия. Это в том числе и коллективные договоры, которые мы разрабатываем. Это и те гарантии, которые мы предоставляем молодым специалистам, которые непосредственно приходят к нам на предприятие.

В Минском колледже полиграфии состоялась встреча с представителями ведущих предприятий отрасли-8

Представители ведущих полиграф-предприятий встретились с учащимися-первокурсниками, обсудили перспективы их дальнейшего трудоустройства. Также в ходе мероприятия гости ознакомились с материально-технической базой колледжа.

В Минском колледже полиграфии состоялась встреча с представителями ведущих предприятий отрасли-10

Валентина Селистровская, заместитель директора по учебно-производственной работе Минского государственного колледжа полиграфии имени В.З. Хоружей:
У нас есть учебные мастерские, в которых мастера производственного обучения дают азы первоначального обучения. А дальше, чтобы процесс был действительно плодотворный, наши учащиеся посещают полиграфические предприятия. У нас заключены различные договоры с предприятиями полиграфической отрасли по взаимодействию.

В Минском колледже полиграфии состоялась встреча с представителями ведущих предприятий отрасли-12

Минский колледж полиграфии – единственное учебное заведение в стране, которое готовит профильных специалистов. Это печатники, переплетчики, операторы цифрового набора и верстки. Сейчас здесь обучаются более 500 человек.

# Образование в Беларуси # Денис Езерский # Антон Павельев

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