Стартовали рейды – ГАИ проверяет маршрутки на безопасность перевозок

ГАИ проверит маршрутки на безопасность перевозок. Рейды начались 14 октября и продлятся по 22 октября. Наряды будут дежурить на дорогах по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевая цель – профилактика ДТП и снижение их последствий при участии общественного транспорта. Особое внимание – техническому состоянию машин, их внешнему виду и наличию необходимых документов для допуска к движению. Проконтролируют инспекторы и соблюдение правил перевозки пассажиров. В рейд с сотрудниками ГАИ отправилась наша съемочная группа. Галина Буро расскажет, много ли на дорогах нарушителей. Выезд из Гродно на трассу М6 – сюда идет основной поток междугородних маршруток. Инспекторы ГАИ останавливают каждую.

Здравствуйте, ваши документы. Проверка документов, оценка состояния водителя, внешний осмотр транспортных средств – с этим порядок. Но стоило только инспектору зайти в салон, сразу нарушение.

– А для чего отстегнулись?

– Отстегнулся, когда остановились, чтобы куртку снять, потому что жарко. Правда или хитрость – сразу не разгадать. Но в случае реальной опасности на дороге ремень нужен не инспектору, а пассажиру – часто жизнь спасает. В следующей маршрутке непристегнутой оказалась уже девушка...

– Водитель предупредил всех пристегнуться.

– Когда все сели, дважды, трижды повторил. Но слова водителя девушка попросту не услышала – ведь была в наушниках. Только это не снимает с нее ответственности: пассажиры обязаны без напоминаний пристегиваться в автомобиле.

– А знаете, что надо пристегиваться ремнями безопасности?

– Да.

– А почему проигнорировали?

– Стыдно, простите.

– В любом транспортном средстве, которое оборудовано ремнями безопасности, пассажир должен быть пристегнут. По закону в таких ситуациях штраф грозит и пассажиру, и водителю. При этом перевозчик Александр Жедик уже устал бороться за каждый пристегнутый ремень в салоне.