Стартовали рейды – ГАИ проверяет маршрутки на безопасность перевозок
ГАИ проверит маршрутки на безопасность перевозок. Рейды начались 14 октября и продлятся по 22 октября. Наряды будут дежурить на дорогах по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ключевая цель – профилактика ДТП и снижение их последствий при участии общественного транспорта. Особое внимание – техническому состоянию машин, их внешнему виду и наличию необходимых документов для допуска к движению.
Проконтролируют инспекторы и соблюдение правил перевозки пассажиров. В рейд с сотрудниками ГАИ отправилась наша съемочная группа.
Галина Буро расскажет, много ли на дорогах нарушителей.
Выезд из Гродно на трассу М6 – сюда идет основной поток междугородних маршруток. Инспекторы ГАИ останавливают каждую.
Здравствуйте, ваши документы.
Проверка документов, оценка состояния водителя, внешний осмотр транспортных средств – с этим порядок. Но стоило только инспектору зайти в салон, сразу нарушение.
– А для чего отстегнулись?
– Отстегнулся, когда остановились, чтобы куртку снять, потому что жарко.
Правда или хитрость – сразу не разгадать. Но в случае реальной опасности на дороге ремень нужен не инспектору, а пассажиру – часто жизнь спасает. В следующей маршрутке непристегнутой оказалась уже девушка...
– Водитель предупредил всех пристегнуться.
– Когда все сели, дважды, трижды повторил.
Но слова водителя девушка попросту не услышала – ведь была в наушниках. Только это не снимает с нее ответственности: пассажиры обязаны без напоминаний пристегиваться в автомобиле.
– А знаете, что надо пристегиваться ремнями безопасности?
– Да.
– А почему проигнорировали?
– Стыдно, простите.
– В любом транспортном средстве, которое оборудовано ремнями безопасности, пассажир должен быть пристегнут.
По закону в таких ситуациях штраф грозит и пассажиру, и водителю. При этом перевозчик Александр Жедик уже устал бороться за каждый пристегнутый ремень в салоне.
Александр Жедик, водитель:
А как водитель может проконтролировать пассажира? Нам надо на дорогу смотреть, а не на пассажира. Штрафовать за это водителя, что пассажир в пути следования расстегнулся, я думаю, не стоит.
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