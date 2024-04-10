Все 118 районов Беларуси впервые покажут свой туристический потенциал на тематической выставке

Главные тренды туристического сезона представят на выставке-ярмарке «Отдых-2024». Международный форум пройдет с 18 апреля в Минске. Впервые свой потенциал презентуют все 118 районов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом будет более 300 участников из восьми стран: от Кубы до Индии. Одно из самых популярных направлений у белорусов – Россия. Свои туристические возможности покажут 16 регионов. В рамках деловой программы пройдет российско-белорусский туристический конгресс.

Ирина Воронович, директор д епартамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси: У нас есть площадки и гостиницы, где все возможности для проведения деловых программ предусмотрены. И сегодня мы отмечаем тенденцию, например, из Российской Федерации заинтересованность – приезжают. Если смотреть статистику по погранкомитету, также у нас огромное количество туристов приезжает из Турции.

Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:

Развитие промышленного туризма – он развивается очень как-то самостоятельно, потому что это все-таки фабрики, заводы, серьезные предприятия, к ним тяжело дозвониться, попасть, обеспечить глубину продаж. Они развиваются. И делают это хорошо, причем здесь свою роль играет буйный рост развития промышленного туризма в Российской Федерации. По некоторым вещам мы их обгоняем и обгоняли, а по некоторым есть еще чему поучиться. И это взаимодействие предприятий – это достаточно хорошо.

Гастрономический, оздоровительный, историко-культурный, медицинский – Беларусь активно развивает все виды туризма. Популярны и автопутешествия по нашей стране.