Запад готовит операцию по нападению на Союзное государство – Авва

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.

Вадим Авва, латвийский политолог:

«Железный занавес» является только первым элементом огромной синтетической операции по нападению на Союзное государство. Это обязательно случится. И мне кажется, что в корне неверно рассуждать отдельно о единицах этого нападения. Например, о бандеровской Украине, или о националистической Польше, или о профашистском режиме в Латвии.

Это все дивизии, армии, корпуса и полки огромной натовской армии. Подробно анализируя эти элементы, мы за этими деревьями теряем лес. То, что они готовят нападение и атаку на нас, на Россию, Беларусь, по всему периметру, начиная от линии боевого соприкосновения на территории Украины, заканчивая северо-западом Российской Федерации и заканчивая, конечно же, границей Беларуси с Польшей или границей Беларуси с Литвой.

В этом состоянии мы сегодня находимся. И безумный рост военных расходов только свидетельствует об этом – и Евросоюза, и отдельных стран. Говоря об этом, мы должны понимать, что общество, наверное, в Германии – в 39-м, в 41-м, в 42-м были приличные люди, очень хорошие, очень образованные, очень тонкие и чуткие. Что-то зависело от их воли? Ничего. Кем становились эти люди, отправленные на фронт? Убийцами и карателями. Ровно это мы должны понимать сегодня о населении Латвии, Литвы, Эстонии и Польши, к сожалению.