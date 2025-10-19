Стена дронов угрожает полётам гражданской авиации над Европой – аналитики о планах ЕС

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.

Названные страны почему против? Они не понимают, почему они должны вкладывать свои бюджеты в это, если это их безопасности совершенно не угрожает. Это свидетельствует о том, что все-таки коллективного Запада нет. Есть отрежиссированная хорошая программа, где они консолидируются по решению каких-то вопросов, но единого коллективного такого выступления стеной, безусловно, не присутствует.

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС (Россия): Вы знаете, потолок финансовый пробить эта стена может, а вот стеной защитной стать точно нет. Почему? Я думаю, что здесь Александр лучше объяснит как специалист в военной сфере, насколько сложно выполнить те функции, которые они на эту стену дронов возлагают. И все равно это не станет стеной. И тем более получается такая интересная ситуация. Эта стена якобы нужна всем, но выгоду от нее получают только те, кто находится рядом.

Александр Алесин, военный эксперт:

Вообще это очень странно, что речь идет о деньгах, когда даже стратегия и тактика применения беспилотников в военном деле не оговорена. Никто не разработал еще деталей построения такой системы. Ведь если там только 20 тысяч гражданских самолетов, оснащенных транспортерами, то есть они все передают сигналы наземным службам, что они занимают определенное место в воздушном пространстве. Если появятся еще тысячи…

Игорь Позняк, ведущий:

Подчеркну, в этих 20 тысячах самолетов находятся десятки или сотни тысяч пассажиров.

Александр Алесин:

Если появятся еще тысячи беспилотников боевых, а это будет точно так, потому что нападение беспилотников сейчас будет стаями. Российская Федерация в Елабуге производит по 100 беспилотников в день. И, как говорят эксперты, планы по 500 беспилотников в день, причем Российская Федерация не все сейчас применяет в Украине, а накапливает.

Поэтому американцы делают вывод, если, не дай бог, случится то, что они накаркали (там с вероятностью очень мизерной), то тогда на Европу полетят десятки тысяч беспилотников, и чтобы поразить эти десятки тысяч беспилотников, нужно будет десятки тысяч истребителей беспилотников. Кроме того, все эти машины не будут иметь тех сигналов опознавания, которые имеют гражданские самолеты. Конечно, они будут пересекать и трассы гражданской авиации и залетать и на аэродромы где угодно. Поэтому управлять такой массой беспилотников будет невозможно. Либо надо будет остановить все воздушное движение над Европой, полностью, чтобы не было таких рисков.