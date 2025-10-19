Лукашенко прав – Ветренко назвала причины закрытия границ Польшей

Игорь Позняк, ведущий: Получается, они нам забор – мы им безвиз. Мне кажется, мы немножко так обескураживаем официальную Варшаву. Или уже ей по большому счету все равно?

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС (Россия):

Вы знаете, Александр Григорьевич прав. То, что сделали в отношении закрытия границ – это исключительно политическое решение. Никакого решения в отношении обеспечения безопасности, какого-то стратегического плана, оно вообще не имело даже и смысла. Во-первых, закрыли всего шесть действующих на тот период КПП.

И закрыли их еще не только потому, что учение «Запад-2025», а был арестован некий фигурант по делу о шпионаже – и это же власти официально Польши озвучили, что это тоже является причиной того, что мы закрываем вот эти границы. Это такого рода политический инструмент.

А что касается Варшавы, в данном случае я подразумеваю правящую элиту, и поляков, я подразумеваю народ, безусловно, разрыв между ними есть. И есть там здравомыслящие люди, и есть лидеры мнения, которые умеют анализировать информацию, обладают критическим мышлением и понимают, что происходит.

Игорь Позняк:

Да, честно говоря, есть просто обычные, человечные, добрые, искренние люди, которые приезжают в нашу Лиду, в наш Гродно, в наш Брест, с удовольствием покупают наши продукты, с удовольствием общаются с нами, правда.

Инна Ветренко:

Но ведь остаются и те, которые постоянно напоминают этот нелепый исторический анекдот. Как бы война ни закончилась, она закончится разделом Польши. И этим воздействуют как пропагандистским слоганом на польский народ.

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