Польша открыла способ выколачивания денег из ЕС! Военный эксперт о реальной задаче «Восточного щита»

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.

Александр Алесин, военный эксперт:

Все дело в том, что Польша, вступив в Евросоюз, получила колоссальные дотации от ЕС. Некоторые говорят, что это 300 миллиардов евро. И, в общем, она с толком смогла использовать эти деньги, и в определенный период своего развития Польша показывала просто экономическое чудо. Как говорится, и волки были сыты, и козы целы.

Но сейчас мы видим, что польская экономика находится в состоянии спада, кризиса. И, в общем, те потенции, которые были заложены в начале 2000-х годов, и которые были поддержаны вот этими дотациями, они во многом израсходованы. И Европа больше этих денег не даст. И сейчас очередной способ выколачивания денег – это провозглашение себя передовым расчетом НАТО.

Игорь Позняк, ведущий:

Главным европейским забором.

Александр Алесин:

Да. И, естественно, чтобы защитить Европу – дайте денег. И кто-то сказал, что ничто не так способствует воровству, как строительство, перевозка мусора и, в общем, другие подобные работы.