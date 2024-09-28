Более 230 тысяч туристов из 69 стран в 2023 году посетили Беларусь

Сохранению природных ресурсов в Беларуси придается большое значение. Говоря словами Президента, природа – наш абсолютный приоритет. Есть природа – есть и сама жизнь. Тем более что нам есть что хранить и есть чем гордиться. Наша страна богата живописными ландшафтами, лесами, реками и озерами, а также уникальными болотными массивами. Последние, к слову, занимают более 30 % территории, леса – свыше 40-ка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это способствует развитию туризма, в том числе экологического. Только за прошлый год экспорт услуг по нему увеличился в три раза. Набирают популярность путешествия на особо охраняемые природные территории. За первое полугодие их посетили более 250 тысяч человек. Пятая часть – гости из Китая, России, Германии и стран СНГ. Очевидно, дополнительным стимулом для туристов посетить нашу страну стало введение безвиза. Такой возможностью, с момента ее появления, уже воспользовались более 960 тысяч иностранцев. Больше всего было гостей из Литвы – свыше полумиллиона, на втором месте Латвия – более 300 тысяч человек, на третьем Польша – цифра приближается к 100 тысячам.

Лидерами по спросу среди иностранных гостей являются санаторно-курортный и агроэкотуризм. Набирает популярность промышленный туризм. К слову, в сравнении с 2023 годом экспорт туристических услуг в нашей стране увеличился на 27 %. В Беларуси регулярно проводятся работы по созданию туристических маршрутов, которые объединяют культурные, исторические и природные достопримечательности, организуются фестивали и выставки, в том числе в режиме онлайн для пользователей со всего мира.

Ирина Воронович, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

Если исходить из реализации пунктов, которые были в предыдущие годы, то мы увидим, что мы строго идем по тому намеченному плану, который был определен. Сегодня мы можем говорить смело о том, что даже по отношению предыдущего года на 27 % увеличивается экспорт туристических услуг.