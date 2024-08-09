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Познакомиться с новыми местами и путешествовать. Вот почему стоит поучаствовать в конкурсе «Познай Беларусь»

09 августа 2024 09:07
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Беларусь стала одной из 10 стран, рекомендованных к посещению туристами, которые знают толк в путешествиях. К нам едут сотни тысяч гостей со всего мира. Рассказать самое уникальное, познакомить всех с интересной страной и заглянуть в самые неизвестные уголки – именно такая цель поставлена для Республиканского конкурса социальной рекламы «Познай Беларусь». В 2024 году он проходит в четвертый раз.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Воронович, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси и Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму.

Познакомиться с новыми местами и путешествовать. Вот почему стоит поучаствовать в конкурсе «Познай Беларусь»-1

Ирина Воронович, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
История создания конкурса как раз нацелена на то, чтобы люди познавали Беларусь. В 2020 году, когда ситуация в туризме менялась, белорусы мало путешествовали по своей стране, перед нами была поставлена задача показывать нашу страну, привлекать внимание людей, чтобы они могли заинтересоваться путешествиями. Мы пришли к идее того, чтобы создать этот конкурс социальной рекламы.

В четвертый раз проводим этот конкурс и видим, что интерес увеличивается. В прошлом году – 900 заявок, это говорит о том, что есть интерес.

Подробности в видео.

# Туризм # общество # Ирина Воронович # Дмитрий Морозов # Екатерина Яцкевич # Александр Меженный # Александра Каштанова

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