Попытка Запада поставить «железный занавес» обречена на провал – Мачей Вишневский

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.

Мачей Вишневский, главный редактор польского информационного портала:

Этот железный занавес заключается не только в том, чтобы разделить мир или в данном случае Европу на сферы влияния. Это просто попытка как будто закрыть весь мир для коллективного Запада. Просто его не существует. Не существует Беларуси, не существует России, не существует Китая. И так дальше, и так дальше. Чтобы просто этого не было. Это, естественно, попытка, которая обречена на провал. Это невозможно просто сделать, чтобы для себя и для своих обществ сказать, что данная часть мира, суши просто не существует.

Игорь Позняк, ведущий:

Но мне кажется, это невозможно еще даже вот на нынешнем этапе развития цивилизации, при нынешних коммуникациях, при нынешних скоростях.