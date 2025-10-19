«Раньше такого не было» – Людас Румбутис искренне о чемпионате Беларуси по футболу

После международной паузы возобновились матчи чемпионата Беларуси по футболу. До конца чемпионата осталось пять туров. Картина в реале весьма интригующая. Людас Румбутис — фигура в нашем футболе знаковая, он не пропускает ни одного поединка независимо от положения команды в турнирной таблице. Мы пригласили мэтра в студию «Спорттаймера», ведь его видение очень ценно. Юлия Силипицкая, СТВ:

Вы смотрите футбол по телевизору?

Людас Румбутис, тренер, футбольный эксперт:

Постоянно смотрю белорусский футбол, практически все игры Лиги Чемпионов смотрю. И смотрю потом Англию, иногда Германию, Испанию. Юлия Силипицкая:

Раз вы сказали, что вы постоянно смотрите чемпионат Беларуси, а что вы можете сказать о сегодняшнем нашем чемпионате?