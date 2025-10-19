«Раньше такого не было» – Людас Румбутис искренне о чемпионате Беларуси по футболу
После международной паузы возобновились матчи чемпионата Беларуси по футболу. До конца чемпионата осталось пять туров. Картина в реале весьма интригующая. Людас Румбутис — фигура в нашем футболе знаковая, он не пропускает ни одного поединка независимо от положения команды в турнирной таблице.
Мы пригласили мэтра в студию «Спорттаймера», ведь его видение очень ценно.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Вы смотрите футбол по телевизору?
Людас Румбутис, тренер, футбольный эксперт:
Постоянно смотрю белорусский футбол, практически все игры Лиги Чемпионов смотрю. И смотрю потом Англию, иногда Германию, Испанию.
Юлия Силипицкая:
Раз вы сказали, что вы постоянно смотрите чемпионат Беларуси, а что вы можете сказать о сегодняшнем нашем чемпионате?
Людас Румбутис:
Очень подравнялся он. У нас сейчас «Сморгонь», который борется за то, чтобы остаться в лучшей лиге, она колошматит «Торпедо». Раньше такого не было. Редчайший случай, что с первой тройки-пятерки команды приезжали, образно говоря, в Сморгонь или куда-то и уезжали без очков. Сейчас предсказать не то что счет – исход предсказать в этих соревнованиях без шансов.
Юлия Силипицкая:
Почему такая ситуация получилась?
Людас Румбутис:
Потому что сейчас, раньше вот эти хорошие, большие клубы – «Динамо-Минск», «БАТЭ» – они привозили по три-четыре хороших легионера, а сейчас их практически нет. И вот мы играем своими силами.
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