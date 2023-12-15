Победителей туристического конкурса «Познай Беларусь» наградили в Минске. В числе лауреатов и корреспондент СТВ

Новости Беларуси. Белорусский «Оскар» в сфере туризма! 15 декабря в Купаловском театре состоялась торжественная церемония награждения победителей уже 21-го по счету общенационального конкурса «Познай Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экскурсоводы, агроусадьбы, объекты промышленного туризма, тревел-блогеры – все те, кто раскрывает туристический потенциал нашей страны, ее историческое наследие и красоты. Теперь знаем лучших из них. В числе лауреатов и корреспондент СТВ. Авторская программа Анастасии Макеевой «Земля памяти» взяла серебро в номинации «Материал года».

Анастасия Макеева, корреспондент:

Мы побывали в белорусском Стоунхендже, забрались в белорусскую пещеру, охотились за приведениями в заброшенных дворцах, ходили по заповедным тропам, обнимали вековые дубы, чтобы все зарядились энергией нашего леса. Каждым своим выпуском мы стараемся влюбить в Беларусь и вдохновить вас на путешествия.

К слову, с каждым годом количество участников конкурса растет. В этом сезоне их было 830. Определяли лучших в 13-ти номинациях. Среди них и одна новая – «Объект религиозного туризма».