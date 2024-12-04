В белорусских санаториях к Новому году почти не осталось мест – откуда такой ажиотаж у иностранцев?

Меньше месяца до Нового года. Самое время запланировать зимние праздники с пользой, например, в санатории. Тот случай, когда бронировать путевку надо было еще летом, потому что сейчас в белорусских здравницах настоящий аншлаг, номера нарасхват – мест практически не осталось. Спрос на медицинский туризм стремительно растет в нашей стране. С 2024 года санатории посетили больше 1 миллиона 200 тысяч человек. И каждый десятый из них – иностранец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему такой интерес у гостей из зарубежья к оздоровлению в Беларуси? Галина Буро съездила в загородный комплекс поработать над сюжетом.

Янтарная комната – одна из любимых ароматерапий у литовцев Ядвиги и Чеслава Завадских. Эффект буквально с первого сеанса – ионы калининградского янтаря подарили супругам физическую активность, сняли головные боли и укрепили сон. Дальше по плану – прием минеральной воды с богатым химическим составом из собственной скважины санатория. Гости из Литвы приехали в белорусскую здравницу на две недели. И визит в этот санаторий уже 13-й за четыре года.

Ядвига и Чеслав Завадских, туристы (Литва):

Замечательный санаторий. И я приглашаю всех жителей Литвы сюда, посетить этот санаторий.

– Каждые полгода точно мы бываем в этом санатории. Аналогичный санаторий у нас в Литве в Друскининкае, это совершенно рядом находится с Поречьем, но естественно, можем сказать правду, не лукавить – там в два раза дороже.

– Процедуры совершенно такие же, даже здесь еще и лучше.

Высоко ценят постояльцы и питание – все-таки белорусские продукты имеют особый вкус. Но, конечно, в первую очередь, едут за здоровьем. Наши санатории закрывают полный спектр диагностики, лечения и восстановления организма. От инновационной системы гидромассажа рук и ног до вакуумной терапии и грязелечения. Эффект для здоровья колоссальный. А для души – полный релакс. Постоянная модернизация здравниц – вот залог конкурентоспособности. Отсюда и рост спроса на санаторные услуги. А в преддверии Нового года и вовсе аншлаг. Ведь, помимо релакса, предлагают и развлекательные программы. Мест на праздничные даты практически не осталось. Встречать Новый год в Беларуси будут туристы из разных стран.