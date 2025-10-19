Алесин: полностью накрыть Европу «Железным куполом» невозможно

Игорь Позняк, ведущий: Формулировка «Железный купол». Мы все знаем историю с «Железным куполом» над Израилем, но там-то небольшая территория, а Европа все-таки не одна и не две тысячи километров. Но, даже с военно-технической точки зрения, эта история может быть рабочей, эффективной?

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.

Александр Алесин, военный эксперт:

Это дела многих лет и десятилетий, чтобы построить такую систему и колоссальных затрат. Все дело в том, что необходимо полностью изменить идеологию построения системы ПВО. Европа и США опираются на истребительную авиацию ПВО. Советский Союз в свое время опирался на систему ПВО объектовую, то есть вся территория страны была перекрыта разновысотным радиолокационным полем и крупнейшие объекты охранялись системами зенитно-ракетных комплексов, что позволяло практически до минимума снизить возможность проникновения на эту территорию враждебной авиации.

У Европы этого ничего и близко нет. У них есть точечные районы расположения зенитно-ракетных комплексов, которые могут прикрывать отдельные военные базы, наиболее важные объекты инфраструктуры и политические центры. Но полностью «Железным куполом» накрыть Европу невозможно. Это даже всех тех денег, которые сейчас они отводят вместе на оборону, не хватит, чтобы построить такую систему. Главное, надо будет сконструировать и поставить на производство гигантское количество ракет противовоздушной обороны.

Мы знаем, что Patriot сейчас всем не хватает. И как бы ни старались Соединенные Штаты, они больше тысячи Patriot в год сделать не смогут в ближайшие десятилетия. Поэтому это тоже про распил денег, они будут требовать деньги на построение этой системы, которая в ближайшие 30 лет не будет построена.