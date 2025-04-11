Двустороннее сотрудничество – делегацию ОАЭ прибыла в Беларусь с инфотуром

Из ОАЭ в Беларусь – на отдых. Новое направление открывают для себя наши партнеры из арабских эмиратов. Представители турбизнеса находятся в эти дни в нашей стране. Курорты ОАЭ пользуются популярностью у белорусов, но и нам есть что предложить гостям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Богатое историко-культурное наследие, замковые комплексы, гастрономия, санаторно-курортное лечение – далеко не полный список того, чем может удивить Беларусь путешественников. О возможностях увеличения взаимных туристических потоков говорили сегодня на встрече в Минске. Представители туриндустрии двух стран смогли обменяться контактами и определить перспективные направления для работы. В том числе, рассмотрели возможность продвижения комбинированных туров по Беларуси и России, включающих такие города, как Москва, Санкт-Петербург и Минск.

Фатма Хусаин Алиягоб, представитель ОАЭ: Я в Беларуси впервые, и я под большим впечатлением. Я думаю, ваша природа и история – это то, что привлечет людей из нашей страны. А сотрудничество между двумя сторонами могло бы упростить процесс получения визы.

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

Это первый такой рекламный тур для представителей туристического бизнеса из Объединенных Арабских Эмиратов. Мы выступили такой площадкой, где как раз обсуждались вопросы визовые и вопросы логистики. Сегодня мы видим, что наши граждане Беларуси, конечно, это направление очень хорошо уже опробовано. Теперь наша задача, чтобы в нашу страну тоже приезжали.

Ознакомительный тур продлится до 14 апреля. За это время гости смогут ознакомиться с базой отелей, ресторанами, знаковыми достопримечательностями, чтобы потом предлагать отдых в Беларуси гражданам своей страны. В программе – презентации гостиниц, посещение замкового комплекса «Мир», дворцово-паркового ансамбля в Несвиже, обзорная экскурсия по столице, экскурсия на кондитерскую фабрику «Коммунарка» и не только.