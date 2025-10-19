Образ России как врага существует в Польше с 90-х – главред польского информационного портала
Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.
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Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС (Россия):
Мачей, позвольте вам задать вопрос как очевидцу, который знает срез очень хорошо общественного мнения. А не кажется ли вам, что это просто промежуточный этап восприятия поляков в данной ситуации? Дальше будет накручиваться.
Помните, в Нюрнбергском процессе, когда у Геббельса спросили, а как вам удалось вообще невоинственных, совершенно миролюбимых немцев поднять на такую страшную войну? И он тогда сказал: «Так все очень просто! Мы сказали, сейчас придут и вас убьют». Создали образ врага. Просто сейчас в Польше еще нет вот этой вот накрутки идеологической, информационной, что сейчас придут русские и вас убьют. Поэтому есть защита, Евросоюз, НАТО и так далее. А это дальше будет раскручиваться. У вас нет такой иллюзии?
Мачей Вишневский, главный редактор польского информационного портала:
Это не иллюзия, это убеждение. Образ России как врага у нас существует в принципе с 1990-х лет, и он в какой-то мере эволюционировал. Значит, русские просто были еще во время Ельцина опасными, но не очень, потому что они разваливаются просто на глазах, и поэтому можно не бояться.
Но когда к власти пришел Владимир Путин и начал собирать Россию, показывать, что у нее есть свои интересы. И они не всегда могут отвечать интересам других стран и даже не обязательно должны отвечать интересам других стран. Риторика резко изменилась, что Россия угрожает Польше. На самом деле, это, конечно, мое личное мнение, абсолютно я в это не верю. Но фон пропагандистский уже сделан.
Попытка Запада поставить «железный занавес» обречена на провал – Мачей Вишневский.