Образ России как врага существует в Польше с 90-х – главред польского информационного портала

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС (Россия):

Мачей, позвольте вам задать вопрос как очевидцу, который знает срез очень хорошо общественного мнения. А не кажется ли вам, что это просто промежуточный этап восприятия поляков в данной ситуации? Дальше будет накручиваться.

Помните, в Нюрнбергском процессе, когда у Геббельса спросили, а как вам удалось вообще невоинственных, совершенно миролюбимых немцев поднять на такую страшную войну? И он тогда сказал: «Так все очень просто! Мы сказали, сейчас придут и вас убьют». Создали образ врага. Просто сейчас в Польше еще нет вот этой вот накрутки идеологической, информационной, что сейчас придут русские и вас убьют. Поэтому есть защита, Евросоюз, НАТО и так далее. А это дальше будет раскручиваться. У вас нет такой иллюзии?