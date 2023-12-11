Организаторы ежегодного конкурса «Познай Беларусь» подводят итоги

В 2023-м поступило больше 800 заявок. К примеру, 20 лет назад их было лишь 50. Лучших выберут среди туристических компаний, объектов промышленного туризма, санаториев и не только. Победителей определят в 13 номинациях. Одну из них посвятили Году мира и созидания – «Объект религиозного туризма». Самыми популярными среди конкурсантов стали креативные селфи у туристических объектов нашей страны, а также фото путешественников с пейзажами белорусской природы.

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

В этом конкурсе принимают участие не только любители «Я познаю Беларусь» – фотография, но еще и специалисты, кто в этой сфере работает. Это и номинация «Экскурсовод года». Здесь проверяется и профессиональные качества: как человек в течение года работал, сколько туристических групп обслужил, какие новые маршруты разработал, аттестовался по этим маршрутам. Это и гостиницы наши, которые тоже стремятся улучшить свое качество и поучаствовать в этом конкурсе.