Прямой эфир

«Должна быть и такая». Григорий Азарёнок заявил, что признаёт Ольгу Бузову и её творчество

01 декабря 2022 18:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим конфликт между отрядами наемников, убийц культуры и Великую Евразию. В гостях политолог Алексей Дзермант.

Григорий Азаренок, СТВ:
Есть культуры разные, и надо признавать, что есть массовые культуры. Может быть, даже полгода назад я бы не воспринимал Ольгу Бузову. Помните, даже была дискуссия, что ее Прилепин пригласил в спектакль про Сталина? Многие возмутились. Я тоже неоднозначно к этому относился. Тем не менее мы видим, что человек сделал выбор. И так, как умеет, а надо признать, что у нее миллионы просмотров, поклонников, ее поддерживают. Да, в форме массовой культуры, но должна быть и такая.

«Должна быть и такая». Григорий Азарёнок заявил, что признаёт Ольгу Бузову и её творчество-1

Алексей Дзермант, политолог:
Каждый человек имеет шанс, и участие в спектакле про Сталина очень хорошо повлияло на Ольгу Бузову. Так что Сталин благотворно влияет на людей.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Ведьмы поют «младший лейтенант», слёзы москальской мамки. Азарёнок и Дзермант о культе смерти среди украинцев

«Без России вас будут резать либо персы, либо турки». Что сейчас происходит с Арменией?

«Явно эта гиена хочет что-то урвать». Почему присоединение Западной Украины к Польше – угроза для Беларуси?

# Творчество # общество # Григорий Азарёнок # Алексей Дзермант # Ольга Бузова # Иосиф Сталин # Захар Прилепин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ведьмы поют «младший лейтенант», слёзы москальской мамки. Азарёнок и Дзермант о культе смерти среди украинцев
01 декабря 2022 18:19

Ведьмы поют «младший лейтенант», слёзы москальской мамки. Азарёнок и Дзермант о культе смерти среди украинцев

Ирина Костевич: «Жертвами политических игр стали не только спортсмены, но и тысячи простых белорусов с инвалидностью»
01 декабря 2022 18:06

Ирина Костевич: «Жертвами политических игр стали не только спортсмены, но и тысячи простых белорусов с инвалидностью»

Отличное качество и цены от производителя. Подготовиться к холодам предлагает выставка-продажа одежды и обуви
01 декабря 2022 18:04

Отличное качество и цены от производителя. Подготовиться к холодам предлагает выставка-продажа одежды и обуви