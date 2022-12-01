«Должна быть и такая». Григорий Азарёнок заявил, что признаёт Ольгу Бузову и её творчество

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим конфликт между отрядами наемников, убийц культуры и Великую Евразию. В гостях политолог Алексей Дзермант.

Григорий Азаренок, СТВ:

Есть культуры разные, и надо признавать, что есть массовые культуры. Может быть, даже полгода назад я бы не воспринимал Ольгу Бузову. Помните, даже была дискуссия, что ее Прилепин пригласил в спектакль про Сталина? Многие возмутились. Я тоже неоднозначно к этому относился. Тем не менее мы видим, что человек сделал выбор. И так, как умеет, а надо признать, что у нее миллионы просмотров, поклонников, ее поддерживают. Да, в форме массовой культуры, но должна быть и такая.