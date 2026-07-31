Лукашенко наградил компанию «Савушкин продукт» орденом Трудовой Славы

Церемония награждения прошла во время рабочей поездки Президента в Березовский район. Маршрут начался с полей сельхозпредприятия «Савушкин-Луч», где главе государства доложили о ходе уборочной кампании в регионе и в целом по стране. Здесь же Александру Лукашенко представили уникальный отечественный пресс‑подборщик, созданный в промышленной кооперации ведущих белорусских предприятий.

Также Президент посетил Березовский филиал предприятия «Савушкин продукт». Здесь выпускают сыры. Суточный объем производства достигает 140 тонн. Александр Лукашенко ознакомился с технологическим процессом и обсудил перспективы дальнейшего развития. Речь шла о сырьевой базе, инвестициях и модернизации. Президент потребовал от руководства предприятия и местных властей ценить и не обижать тех, кто трудится на земле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы просто молодцы. Я понимаю, что и вы зарабатываете что‑то, и хозяева‑создатели всего этого – частное предприятие. Это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат.

И, как я им просто и откровенно говорю: «Мужики, надо делиться. Не со мной, надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает». Потому что вот эти сыры и та продукция, которую вы создаете, – это плод ума, опыта и устремлений специалистов, руководителей. Без денег, без специалистов этого бы не было. Но, кроме всего прочего, в это вкладывает труд обычный, простой человек – от крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми.

Надо, чтобы люди завидовали друг другу по уровню зарплаты, но свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата – никто вам из кармана деньги не даст. Вы же понимаете: деньги любят все. Они, к сожалению, сегодня нужны всем. Поэтому живите дружно, цените своих специалистов, цените тех, кто вкладывает деньги в это предприятие. Цените тех, кто своими руками создает славу не только этому предприятию, не только Брестской области и не столько им, сколько нашей стране, нашей Беларуси.