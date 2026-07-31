Александр Лукашенко наградил компанию «Савушкин продукт» орденом Трудовой Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подчеркнул, что успех предприятия обеспечивают почти 9,5 тысячи сотрудников.
Александр Лукашенко наградил компанию «Савушкин продукт» орденом Трудовой Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подчеркнул, что успех предприятия обеспечивают почти 9,5 тысячи сотрудников.
Церемония награждения прошла во время рабочей поездки Президента в Березовский район. Маршрут начался с полей сельхозпредприятия «Савушкин-Луч», где главе государства доложили о ходе уборочной кампании в регионе и в целом по стране. Здесь же Александру Лукашенко представили уникальный отечественный пресс‑подборщик, созданный в промышленной кооперации ведущих белорусских предприятий.
Уровень локализации машины уже достиг почти 82 %. Усовершенствованная модель отличается высокой производительностью и, по оценке специалистов, не уступает лучшим зарубежным аналогам. Александр Лукашенко обозначил, что локализация и качество – в приоритете.
Лукашенко в Березовском районе продемонстрировали отечественный пресс-подборщик.
Также Президент посетил Березовский филиал предприятия «Савушкин продукт». Здесь выпускают сыры. Суточный объем производства достигает 140 тонн. Александр Лукашенко ознакомился с технологическим процессом и обсудил перспективы дальнейшего развития. Речь шла о сырьевой базе, инвестициях и модернизации. Президент потребовал от руководства предприятия и местных властей ценить и не обижать тех, кто трудится на земле.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы просто молодцы. Я понимаю, что и вы зарабатываете что‑то, и хозяева‑создатели всего этого – частное предприятие. Это свидетельство того, что я с уважением отношусь к частным предпринимателям и будем их поддерживать. Но нужен результат.
И, как я им просто и откровенно говорю: «Мужики, надо делиться. Не со мной, надо делиться с теми, кто с вами рядом работает, кто на вас работает». Потому что вот эти сыры и та продукция, которую вы создаете, – это плод ума, опыта и устремлений специалистов, руководителей. Без денег, без специалистов этого бы не было. Но, кроме всего прочего, в это вкладывает труд обычный, простой человек – от крестьянина до вашего рабочего на этом предприятии. Поэтому надо делиться с людьми.
Надо, чтобы люди завидовали друг другу по уровню зарплаты, но свое всегда получали. Но это будет тогда, когда будет результат. Не будет результата – никто вам из кармана деньги не даст. Вы же понимаете: деньги любят все. Они, к сожалению, сегодня нужны всем. Поэтому живите дружно, цените своих специалистов, цените тех, кто вкладывает деньги в это предприятие. Цените тех, кто своими руками создает славу не только этому предприятию, не только Брестской области и не столько им, сколько нашей стране, нашей Беларуси.
20 лет назад Беларусь сделала стратегический выбор – перевела молочную отрасль на промышленную основу и превратила ее в один из самых успешных экспортных брендов страны. Если в 2025 году экспорт всей продукции АПК не достигал и 1,5 миллиарда долларов, то сегодня эта цифра выросла до 10 миллиардов. Из них 4 миллиарда страна зарабатывает только на молоке, поставляя его в 117 государств.
Фактически в Беларуси сегодня производят по тонне молока на каждого жителя страны. Итогом рабочей поездки Александра Лукашенко в Березовский район стало вручение госнаград сотрудникам компании «Савушкин продукт». Четыре человека удостоены медалей «За трудовые заслуги».