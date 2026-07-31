Развитие туристической отрасли обсудили на выездном заседании совета при Президиуме Совета Республики

Туристический потенциал региона должен превращать впечатления в экономику. Об этом заявила Наталья Кочанова на выездном заседании экспертно‑консультативного совета при Президиуме Совета Республики. Оно проходит в Россонах. В центре внимания – новые тренды и точки роста, которые стоит использовать для повышения туристического потенциала региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перед заседанием участники ознакомились с выставкой туристического потенциала Россонского, Ушачского и Верхнедвинского районов. Там представлены программы активного и экологического отдыха, гастрономические и исторические маршруты. Среди уникальных проектов – выращивание фундука и трюфелей, а также выпечка местного хлеба по старинным рецептам.
Выездное заседание экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики проходит в Россонах.
Перед туристической отраслью страны стоит ряд задач – повышение качества и доступности услуг, развитие инфраструктуры, а также подготовка квалифицированных экскурсоводов и цифровизация сферы.
Игорь Брилевич, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня в рамках работы экспертно-конституционного совета наши эксперты внесли конструктивные предложения. В том числе и в рамках корректировки действующего законодательства, принятия дополнительных управленческих решений, которые будут направлены на то, чтобы поручение главы государства было, безусловно, выполнено. И, естественно, туристическая отрасль вносила тот достойный вклад, который всем нам необходим.
В знак памяти участники выездного заседания возложили цветы к мемориальному комплексу на месте захоронения воинов и партизан. А также посетили Музей боевого содружества в Россонах.
По итогам заседания эксперты внесли предложения по корректировке действующего законодательства. Все они призваны систематизировать работу отрасли, устранить существующие барьеры и создать условия для устойчивого роста туристического сектора.