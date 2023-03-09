Муковозчик о теракте в Мачулищах: диверсантом управляли из СБУ через беглых за границей

Наш эфир дополнит авторская журналистика. Смотрите рубрику Андрея Муковозчика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наш эфир дополнит авторская журналистика. Смотрите рубрику Андрея Муковозчика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Здрасте! За блестящую поимку диверсанта есть поручение наградить всех, даже если их будут тысячи. Ведь за неделю и нашли боевика, тщательно подготовленного украинцами и англосаксами, и вскрыли, ликвидировали целую местную агентурную сеть. Тут и сказать нечего – молодцы.
В Беларуси вскрыта и ликвидирована агентурная сеть, диверсант задержан и дает показания. Читайте здесь.
Не устану повторять: мы на войне – с нами воюют, нас подрывают, нас готовы убивать. Даже согласование по времени попыток диверсий в Мачулищах и в Брянской области напоминает об этом. И Президент наш в который уже раз подчеркивает: «Расслабляться рано!» Мы повторяем белорусам, все еще не желающим это понять, все еще талдычащим, мол, ну что такого они сделали: «Они нас будут вешать». Александр Лукашенко прямо проводит параллели с годами войны, с фашистами и пошедшими к ним на службу полицаями.
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