В Минской области завершается подготовка школ и гимназий к новому учебному году

В Минской области завершается подготовка учебных заведений к 1 сентября. Работы охватили более тысячи объектов и включают ремонт, закупку оборудования и обновление школьных автопарков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Минской области завершается подготовка учебных заведений к 1 сентября. Работы охватили более тысячи объектов и включают ремонт, закупку оборудования и обновление школьных автопарков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Березинском районе особое внимание гимназии. Здесь преобразится буквально все. В фойе и коридорах появится новая плитка, стены обретут свежий вид. Кроме того, силами педагогического коллектива выполнен косметический ремонт во всех учебных кабинетах, спортивном, актовом залах и столовой.
Николай Дубовик, директор Березинской гимназии:
В учебные кабинеты была докуплена мебель – это ученические столы, стулья, а также столешницы и ремкомплекты для стульев. На прилегающей территории было отремонтировано спортивное оборудование, проведен косметический ремонт. Ремонт фасада запланирован на следующий учебный год. В этом учебном году будет обучаться в Березинской гимназии 585 человек.
В большинстве учреждений образования района ремонтные работы уже завершены. Приемочная комиссия начнет работу с 11 по 14 августа. Всего за парты в районе сядут свыше 2 тысяч учащихся. Из которых 178 – первоклассники.
Алла Петрукович, начальник управления по образованию и спорту Березинского райисполкома:
В десятые классы ожидаем, что к нам придут чуть более 50% наших выпускников девятых классов. Это около 120 человек. Хочу отметить, что для 80 учащихся 10-х классов с 1 сентября будет организовано профильное обучение в классах профессиональной направленности. Как обычно, это у нас классы аграрной, инженерной направленности, военно-патриотической и медицинской направленности.
Кроме того, в предстоящем учебном году в Минской области запланировано открытие двух новых школ – в Прилуках и Смолевичах.