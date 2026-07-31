В Минской области завершается подготовка школ и гимназий к новому учебному году

В Минской области завершается подготовка учебных заведений к 1 сентября. Работы охватили более тысячи объектов и включают ремонт, закупку оборудования и обновление школьных автопарков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Березинском районе особое внимание гимназии. Здесь преобразится буквально все. В фойе и коридорах появится новая плитка, стены обретут свежий вид. Кроме того, силами педагогического коллектива выполнен косметический ремонт во всех учебных кабинетах, спортивном, актовом залах и столовой.

Николай Дубовик, директор Березинской гимназии:

В учебные кабинеты была докуплена мебель – это ученические столы, стулья, а также столешницы и ремкомплекты для стульев. На прилегающей территории было отремонтировано спортивное оборудование, проведен косметический ремонт. Ремонт фасада запланирован на следующий учебный год. В этом учебном году будет обучаться в Березинской гимназии 585 человек.

В большинстве учреждений образования района ремонтные работы уже завершены. Приемочная комиссия начнет работу с 11 по 14 августа. Всего за парты в районе сядут свыше 2 тысяч учащихся. Из которых 178 – первоклассники.