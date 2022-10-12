Азарёнок: «Не для того наши предки тысячу лет побеждали, чтобы мы сейчас всё это прогадили»

Страны Запада всячески стараются втянуть Беларусь в войну и перекинуть боевые действия на нашу территорию. Беглые готовят ряд провокаций, но обстановка полностью контролируется силовым блоком нашей страны. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Если завтра война, если завтра в поход – ничего лучше на тему еще не спето. Враги готовятся. Враги смазывают танки. Они прутся на наши границы. Сумасшедшие укры, ляхи, прибалты, безвольные европейцы, хищные англичане и злобствующие американцы. Враги человечества, его колонизаторы, его поработители, грабители, они поставили на кон слишком много, чтобы проиграть.

Леонид Корнилов, поэт (Россия):

Посмотрите, люди,

Что же нам на завтра

На глобальном блюде

Преподносит Запад. С вкусом свежей крови

Позабытый запах…

Что же нам сготовил

Коллективный Запад? Ордена, медали

На бархатке нежной…

Что же нам подали?

Да войну, конечно. Если кто не понял

И кому неясно:

Запад – это повар

Пушечного мяса. На невинной крови

В годы роковые

Запад нам готовит

Войны мировые. Кто проснется завтра,

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Коллективный Запад –

Коллективный Гитлер.

Григорий Азаренок:

А мы на светлой стороне. Мы на стороне добра и свободы. Мы ни на кого не нападаем. Они пришли в наш дом. Мы его защитим. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».

В братской могиле – учителя. Молодые девушки. Фашистские псы хладнокровно ведут голого человека со связанными за спиной руками на расстрел. А потом бросают в яму, как мешок картошки. Это видео, внимание, выложили сами укры. Нацист Жорин. Вот кто пришел к нам на границу. Они попытались было перекинуть преступление на Россию, но и метаданные видео, и погода, и одежда людей указывают на одно – оно свежее. Нацистские палачи, ублюдки. В лесу рано утром, после ночи пыток ведут обреченных людей, ставят на колени и расстреливают в голову. Мирных. Учителей. Только за то, что они вышли на работу.

Григорий Азаренок:

Что, защитнички бедной нэньки Украины, слезливые пацифисты, мрази, что, нравится? Нравится вам невинная жертва русского империализма? «Да где вы увидели там нацизм?» – кричите вы. Вот вас бы в тот лес в то утро. Правда, вы трусливое змагарское шакалье. Вы бы обслужили бандеровцев хоть ртом своим, чтобы они вас пожалели. Да вы и так это постоянно делаете. И вот они, такие мрази, такие шакалы, такие ублюдки, идут на нас. Президент: нас предупредили об ударах по Беларуси, «мы сделаем так, что это будет Крымский мост – 2». Подробнее.

Григорий Азаренок:

Что должны понимать фашистские гады? Что если хоть один бандеровский снаряд или пуля прилетят на нашу землю, хоть один вражеский сапог переступит черту – вы сдохните. Наркоман Зеля, Залужный, кастрат Арестович, бандит Данилин, слизь Лешка Гончаренко. Вы сразу же сдохните. Как Коновалец, как Бандера. Вы все отведаете цукерок Судоплатова. На вас обрушится такая мощь, что вскипяченная вода выйдет из Днепра. Все их планы понятны. Под видом змагаров польский и бандеровский спецназ занимает какой-либо небольшой город. Там они абвяшчаюць БНР, провоцируют нас на штурм, а затем просят ляхов и укров о помощи. Так вот, вы будете уничтожены на подходах. Вы не представляете степень решительности наших войск, наших силовиков, наших генералов, нашего Главнокомандующего. Мы видим каждый ваш шаг, слышим каждый ваш чих. Только суньтесь, собаки. Развертывается союзная группировка. Беларусь защищена на земле и с воздуха. Еще раз – косой взгляд в сторону нашей страны – ваша смерть. Конец вашей никчемной жизни. Только так и никак иначе. Это святая земля. Господь Бог вас обрушит, если бешенство свое не прекратите.

Григорий Азаренок:

А ведь темна украинская ночь. Генерал Суровикин, командующий ВКС России, заканчивает бал и гасит свечи. Как, ще не змерзла Украина? Вы все сделали, чтобы поменять характер боевых действий. Вас до последнего жалели. А вы – теракты, убийства, ракеты на Донецк, снова теракты, снова убийства. Доскакались. Москаляка несет гиляку, гады. Но вот о чем я подумал. Последние лет 40 дзеячы и прочыя гісторыкі только и занимались тем, что поносили Сталина. Он был параноик, по их мнению. Ему повсюду диверсанты и шпионы мерещились. И что мы видим сейчас? Там взрыв, тут пожар, там обстрел, тут слили информацию. И все это – диверсанты и шпионы. Так может мы вспомним доброе имя того, кто победил террор, кто дал нам ядерное оружие, кто стал владыкой полумира и обеспечил нашу безопасность войсками в Европе? Вспомним победителя и его соколов. И будем действовать по-сталински. Решительно и твердо. К слову, тут одна чмоня в Польше обещает вот-вот некие пляны запускать. Так вот, если остались еще дегенераты, готовые по команде из-за рубежа устраивать теракты и подвергать опасности мирных жителей нашей Беларуси, напишите завещание. В сложные моменты жизни и истории нет нам большей поруки, нежели слово Божие. Так обратимся же к нему.

Тихон (Шевкунов), митрополит Русской православной церкви:

Даже я покаюсь: читаешь Евангелие и иногда кажется, что ты все это 1 500 раз читал, все это знаешь. Тут надо что-то придумать, чтобы не дать себе заскучать, избави Бог. Взял, выделил красным на компьютере все слова Спасителя. Столько для себя обнаружил потрясающего. Знаете, что чаще всего говорит Господь ученикам? Не бойтесь. Это словосочетание чаще всего употребляется Спасителем. Есть, конечно – покайтесь, есть еще что-то, но чаще всего, в несколько раз чаще он говорит ученикам и народу: не бойтесь, не бойтесь маловеры, что ты так боязлив? Вот это чаще всего. Вот к нам он обращается: не бойтесь, чего вы, с нами Бог. Подробности в видеоматериале.

Григорий Азаренок:

Не будет в мире торжествовать зло. Не будет их победы. Не будет их власти над нами. Не для того наши предки тысячу лет побеждали, чтобы мы сейчас все это прогадили. За веру, Президента и Отечество – победим.