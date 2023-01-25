Азарёнок: «Шаг навстречу тем, кто хочет вернуться – это сталинский шаг. Это мощнейшая воля Лукашенко»

Шаг навстречу оступившимся. Инициатива Президента по созданию комиссии, которая рассмотрит дела уехавших белорусов, сильно разозлила верхушку беглых, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об исторических параллелях и реакции белорусов расскажет Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы не зря начали с этого великого романса. Его автор – известнейший Александр Вертинский. А был он, прости Господи, беглым. Белогвардейцем-эмигрантом. Но после войны вернулся, признал правоту великого Сталина и обессмертил его в этом произведении. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

А ведь был еще и бывший белогвардеец, красный барин, Алексей Константинович Толстой. И своего великого «Петра» он писал также под чутким присмотром Иосифа Виссарионовича. И Горький после каприйского прозябания вернулся, вождь открыл ему дорогу. И тот благословил сооружение Беломоро-Балтийского канала. Так что как бы ни квакали либеральные бомжи, шаг навстречу тем, кто хочет вернуться – это сталинский шаг. Это мощнейшая воля Лукашенко. Наивные глупые люди поверили политическим прошмандовкам. Живут сейчас, как бомжи. И путь у них один – стать пушечным мясом в Украине за гранты для вот этого вот персонажа. Посмотрите, у Франака галстук уже параллельно с полом находится. Это все на ваших страданиях, на ваших слезах, поломанных судьбах. Но вам помогут. Генеральный прокурор Андрей Швед поможет, если захотите. Лукашенко: «Для беглых, торгующих интересами народа, простые люди всегда будут тараном для борьбы». Подробнее.

Григорий Азаренок:

Но ведь нужны же не просто тихие заявления. Принесите плод покаяния. Прокляните обманувших вас и встаньте в ряды белорусов. На пикетах против западных посольств, на раскопках Генеральной прокуратуры, на стройке с БРСМ. Задонатьте на военно-патриотический клуб, сдайте всех змагарских подельников. Вот это будет истинное возвращение в семью. А ведь завыли, завизжали гниломесы. Ох, как чувствуют, что им хана. Ведь бабки выделялись только под наличие стада. А как стада нет, так и бабок не будет. Принялись стращать, угрожать, умолять не ехать.

С другой стороны, есть люди, мы тоже с ними сталкивались. Не скажу, что это единое сообщество белорусов, которое выехало за границу по политическим мотивам. Есть люди, которые не вписываются в заграничную жизнь. Не могут себя найти, у кого-то личные проблемы, кому-то работу не удалось найти – много проблем всяких у людей. И ситуации разные бывают, когда человек ломается. Вот из последнего: какой-то паренек был активистом, потом кукуха у него поехала, стал тут общественные организации добивать польские. А потом выехал в Беларусь, сейчас дает интервью БТ.

Григорий Азаренок:

Послушайте этот тон. Просто послушайте этот тон бесконечного презрения к своим же обманутым. Мол, лохи, конечно, поедут, они же тут бомжи, работы не нашли, языка не знают, мыкаются, грязь под подошвой. А мы, светлые-светлые, невероятные, богоизбранные, грантососущие бабкопилы. Рядовые змагары, ну начистите им там рожи подлые и возвращайтесь. А те, кто не хочет, никто цацкаться и возиться не будет. Живите и дальше вот так.

Я могла пять дней не чистить зубы, потому что мне казалось, что это очень сложно. Помыть голову – это безумно сложно, это просто невозможно. Летом я начала ходить к психотерапевтке. И позднее, когда мы поняли, что депрессия перетекла уже в среднетяжелую, меня направили к психиатру (подробности). И почаще вспоминайте, что такое благодарность. Воскресенский: при моей помощи 32 человека вышли на свободу. 31 из них даже не поздравили меня с Новым годом! Читать здесь.