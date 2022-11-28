28 ноября – Всемирный день сострадания. Чем ещё известна эта дата в истории?

28 ноября родился летчик Владимир Карват

28 ноября – особенный день в истории Беларуси. В этот день в 1958 году родился летчик Владимир Карват, который первым в современной истории удостоился звания Героя Беларуси. Его именем названы улицы и скверы, а совершенный им подвиг навсегда увековечен в памяти сослуживцев и простых белорусов, чьи жизни он защитил в обмен на свою. 23 мая 1996 года он отвел падающий самолет Су-27 от населенных пунктов Арабовщина и Большое Гатище. Жители спасенных летчиком деревень, желая увековечить память героя, поставили ему памятник: в самом центре Арабовщины установлен фрагмент самолета, врезавшегося в землю. В каждую знаковую дату у монумента собирается местное население, представители власти, служащие авиабазы, на которой служил Карват, чтобы почтить память отважного пилота. 28 ноября 1943 года началась Тегеранская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании

28 ноября 1943 года началась Тегеранская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. На ней впервые в полном составе собралась «большая тройка» – председатель Совнаркома СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. На встрече была достигнута договоренность об открытии союзниками в мае 1944 года второго фронта в Европе. Также Советский Союз заявил о готовности после завершения военных действий в Европе вступить в войну против Японии. Тегеранская конференция стала важным этапом в развитии межсоюзнических отношений того периода, а также способствовала приближению момента окончания войны. Всемирный день сострадания