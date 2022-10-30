Азарёнок: Тадеуш не смог, Кастусь не смог, БНР не смогла, Зенон не смог, Светка не смогла, и вы не сможете

Время авторской журналистики на СТВ. В программе «Неделя» рубрика «Потаенное» от Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, СТВ:

Змагары плачут. Послушайте. В видео. Да, стагоддзямі. Это кола здрады прокручивает змагаров веками. Так, может, хоть у одного из вас найдется хоть одна извилина, чтобы понять почему? Почему вы вечно носитесь пылью и быльем по бомжатникам Польши, почему вы всегда проигрываете, почему стон стоит, почему вы такие прибитые, всех боитесь, почему вы ползаете по этой земле, как червяки. Ну согласитесь, если вы говорите, что ваши страдания вековечны, так о чем это говорит? Что вы не нужны белорусскому народу. Что вы чужды белорусскому народу. Он не понимает, не принимает вас. Только вы придете со своими марами, только взгромоздите седалища на панские, немецкие и американские штыки, а народ возьми да советскую власть построй. А потом раз – и в партизаны, хозяев ваших, нацистов, бить. А потом бабах – и Лукашенко выбирает. И тогда вы хотите его насильно изменить. Хотите народ сломать. Принудить вас полюбить. А значит, кто вы? Правильно, история дает только одно четкое определение – враги народа.

Григорий Азаренок:

Кто такой враг народа? Тот, кто его ненавидит. Видите ли, не тот попался. Не понимает счастья, не хочет быть отхожим местом для Европы. А как бы они тут запанували. Как бы расправы чинили. Как бы грабили и убивали. Но – вечнае кола здрады сбоев не дает. Тут у болезных начались сезонные стоны и вопли про фейковые Куропаты. Кто не в курсе – сумасшедший фотограф Зянон в конце 1980-х под Минском откопал кости и объявил, что это жертвы пачварнага НКУС, а Сталин пил кровь белорусских младенцев. Историки не раз указывали, что это жертвы фашистского геноцида. Так у нас в Беларуси везде копни – жертвы западных зверств лежат. Что теперь, дороги и рестораны не строить? Но змагар – он же сумасшедший, ему правда историческая не нужна. Они возвели из этого урочища карго-культ. Сколько всего дикого происходило из года в год. «Варты», паломничества послов и послиц, не одно поколение змагарей выросло на кидании под машины в этом месте. Это такой обряд был, посвящение в змагарство, кинуться под машину. Но ведь когда они врут? Когда открывают рот. Лицемерие – вот их главная по жизни черта. Вспомните забавное.

– Куда пойдете?

– Ну, вместе с маршем.

– Вместе с маршем куда? Вы знаете? Куропаты, да? А что это за место? Не знаете?

– Я просто не местная.

– Но все равно идете почтить память тех, кто захоронен в Куропатах?

– Да.

– В какие годы там людей хоронили, расстреливали, не знаете?

– Вы пойдете в Куропаты?

– Конечно.

– А что вы знаете о Куропатах?

– Там были репрессии.

– Какие репрессии?

– В сталинское время.

– А кто совершал эти репрессии, вы не в курсе? Там был Александр Васильевич Суворов. Он уничтожал людей. Вы в курсе?

– Я не знаток истории.

– То есть вы не поддерживаете, что Александр Васильевич Суворов уничтожал людей в сталинское время?

– Я не знаток истории. Я сегодня существую в сегодняшнем дне. И я отстаиваю сегодняшнюю свою позицию.

– Спасибо вам большое.

О Куропатах… ничего не знаю. Григорий Азаренок:

А вот в этом году – тишина. Ноль. Ни одного вартаўніка. О чем это говорит? О том, что стоило их один раз хорошенько наконец погонять – и страна полностью очищается. Так что помни, змагар, Тадеуш не смог, Кастусь не смог, БНР не смогла, Островский и Кушель не смогли, Зенон не смог, Светка не смогла, и вы не сможете. Есть ответ, что делать с врагами народа. Прекрасный поэт Эдуард Скобелев дал нам его.