Эту награду ненавидели нацисты! Как создавали самый уникальный орден Второй мировой?

Мелодии, наполненные патриотизмом и верой в Победу. Фронтовые письма – бессмертная связь с родными. Плакаты, которые развешены по городам и селам, призывают к единству и силе. Ордена и медали, сверкающие на груди ветеранов, олицетворяют подвиги и жертвы, принесенные во имя мира. Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал. Смотрите проект СТВ «Символы Победы». Во время одного из заседаний в Кремле Сталин высказал пожелание создать новые награды, которые в полной мере будут отражать дух грядущей Победы над Германией. Для разработки проекта ордена были приглашены лучшие художники-медальеры. Они получили задание создать особую награду, чтобы отмечать ею полководцев за проведение успешных боевых крупномасштабных операций. Внешнее оформление должно было отличаться от ранее учрежденных наград, иметь статус элитарного.

Александр Михайлов, специалист-историк Музея Победы (Россия):

Иосифу Виссарионовичу Сталину было представлено несколько вариантов. Награда имела несколько и рабочих названий. «За верность Отчизне» был один из вариантов, «За верность Родине», несколько других. Были варианты разного внешнего вида, с драгоценными камнями, без драгоценных камней. 25 октября 1943 года проектные рисунки попали к верховному главнокомандующему. Предпочтение было отдано варианту, предложенному художником Кузнецовым, который является автором ордена Отечественной войны. Вариант был одобрен, но с некоторыми корректировками.

Татьяна Чебулаева, хранитель фонда наградных знаков отличия и нумизматики Музея Вооруженных Сил России:

Сталин начал выбирать из эскизов. Ему не нравилось изображение барельефное ни себя, ни Ленина, ни изображения, как были на ордене Отечественной войны, коммунистической символики. И Сталин сказал: «У нас есть Спасская башня, это символ страны, это символ Москвы, ее и стоит поместить в центр». И дал на доработку будущих эскизов еще четыре дня. 29 октября 1943 года состоялось вторичное обсуждение проекта ордена. Из семи представленных эскизов Сталин выбрал с надписью «Победа». Название выбрано неслучайно. 1943 год – это год открытия второго фронта, и орденом предполагалось наградить в том числе военачальников союзных войск. Слово «Победа» интернациональное, оно было у всех на устах.

Теперь серьезная задача стояла перед ювелирами Московской часовой фабрики. Предприятие славилось своими мастерами, которые некогда работали на фирмах Фаберже, Овчинникова, Хлебникова. К слову, Орден Победы – единственный из советских орденов, производившихся не на монетном дворе. Татьяна Чебулаева:

Заказ отдали именно Московской ювелирно-часовой фабрике. Бригада, изготовлявшая ордена Победы, уже имела дело с государственным заказом в 40-е годы. Та же бригада изготавливала «Маршальские звезды». Иосиф Виссарионович поставил условие – орден должен быть изготовлен из отечественных материалов, и его необходимо было щедро украсить. Татьяна Чебулаева:

Как вспоминал Александр Кузнецов, автор эскиза данного ордена, они с ювелирами спустились в запасники Гохрана. Там зашторили шторы и включили искусственное освещение. И перед ним ювелиры начали рассыпать бриллианты. И все сошлись на мнении, что данный орден должен был быть изготовлен только из бриллиантов чистейших, голубой воды.

Сложнее было с натуральными рубинами. На территории Советского Союза не было месторождений этого камня. Ювелирам пришлось включить смекалку. Александр Михайлов:

Рубиновые лучи пятиконечной звезды не были из настоящего рубина, поскольку он был довольно-таки хрупким и очень дорогостоящим. И без этого награда была, в принципе, дорогостоящая по производству. Настоящий рубин не давал того цвета, необходимого оттенка, и очень было сложно подобрать, чтобы это было одинаково у многих наград, поскольку тогда уже, собственно говоря, создавались списки кавалеров Ордена Победы, которые получат эту высокую советскую награду. И тогда было принято решение внедрить искусственные рубины, но которые по своей чистоте абсолютно не уступают, а то и превосходят оригинальные рубиновые камни. И вот именно как раз таки эти звезды и пошли в производство для этой награды.