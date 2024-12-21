Азарёнок: что такое Сталин? Это воля. Могучая, непреклонная, державная, непреодолимая, бесконечная воля

Григорий Азаренок, СТВ: Тост поднимем сегодня за Вождя. За генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина. За того, чье имя треплют вот уже 70 лет. За того, кто родился в нищей горийской деревне, а стал владыкой полумира. За того, кто восхищал всю планету, все человечество, а носил одни сапоги и старую шинель. За того, перед кем лебезили Трумэн, Рузвельт, Черчилль, кто стал кошмаром Гитлера, кто опрокинул своей могущественной волей всю мощь объединенной Европы, кто правил от Берлина до Пекина. За того, кого предали все его соратники, а народ, несмотря на десятилетия воплей интеллигенции, несмотря на килотонны пропаганды, которые вывалили на наивных людей – народ все равно его любит.

Мы отстали от передовых стран на 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние за 10 лет. Иначе нас сомнут. Это сказал Сталин в 1929 году. Через 10 лет был 39-й – начало Второй мировой. Не актуальные нынче слова?

А когда сюда приперлась вся мировая тьма. Тьма, которая ломала земную ось. Тьма, которую несла Европа на черных знаменах. Кто встал на ее пути? Кто не рухнул, кого она не надломила?» Франция со всеми ее демократиями и парламентами легла перед фашистской нечистью за 40 дней. Англия трусливо убралась за Ла-Манш. Вся Европа распласталась, раздвинула ноги и приняла в себя черное семя фашизма. И только этот горийский мечтатель-поэт встал перед тьмой.

Когда немцы рвались в Москву, когда они смазывали парадные штиблеты для триумфального шествия по красной площади, ему сказали – товарищ Сталин, надо эвакуироваться в Куйбышев. Он подумал и спокойно ответил – я передам ваши слова товарищу Сталину.

Сколько предательств он пережил в смертельной политической схватке. Его оставила жена, и единственный момент, когда он вышел из себя, когда оттолкнул на прощании ее гроб. Дочь, потом они сбегут в Америку. Яков, любимый сын, он был замучен немцами в концлагере. Но какой жуткой волей, каким самоотрешением надо было обладать, чтобы сказать в ответ на предложение об обмене – солдат на маршалов не меняю.

Он был беспощаден к своему окружению. Потому что беспощаден был к себе. Он знал, что дадим слабину – нас уничтожат, сомнут, крематории будут пылать до Урала, не будет больше целой планеты.