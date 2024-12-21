Азарёнок: что такое Сталин? Это воля. Могучая, непреклонная, державная, непреодолимая, бесконечная воля

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Тост поднимем сегодня за Вождя. За генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина. За того, чье имя треплют вот уже 70 лет. За того, кто родился в нищей горийской деревне, а стал владыкой полумира. За того, кто восхищал всю планету, все человечество, а носил одни сапоги и старую шинель. За того, перед кем лебезили Трумэн, Рузвельт, Черчилль, кто стал кошмаром Гитлера, кто опрокинул своей могущественной волей всю мощь объединенной Европы, кто правил от Берлина до Пекина. За того, кого предали все его соратники, а народ, несмотря на десятилетия воплей интеллигенции, несмотря на килотонны пропаганды, которые вывалили на наивных людей – народ все равно его любит.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Мы отстали от передовых стран на 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние за 10 лет. Иначе нас сомнут. Это сказал Сталин в 1929 году. Через 10 лет был 39-й – начало Второй мировой. Не актуальные нынче слова?
А когда сюда приперлась вся мировая тьма. Тьма, которая ломала земную ось. Тьма, которую несла Европа на черных знаменах. Кто встал на ее пути? Кто не рухнул, кого она не надломила?» Франция со всеми ее демократиями и парламентами легла перед фашистской нечистью за 40 дней. Англия трусливо убралась за Ла-Манш. Вся Европа распласталась, раздвинула ноги и приняла в себя черное семя фашизма. И только этот горийский мечтатель-поэт встал перед тьмой.
Когда немцы рвались в Москву, когда они смазывали парадные штиблеты для триумфального шествия по красной площади, ему сказали – товарищ Сталин, надо эвакуироваться в Куйбышев. Он подумал и спокойно ответил – я передам ваши слова товарищу Сталину.
Сколько предательств он пережил в смертельной политической схватке. Его оставила жена, и единственный момент, когда он вышел из себя, когда оттолкнул на прощании ее гроб. Дочь, потом они сбегут в Америку. Яков, любимый сын, он был замучен немцами в концлагере. Но какой жуткой волей, каким самоотрешением надо было обладать, чтобы сказать в ответ на предложение об обмене – солдат на маршалов не меняю.
Он был беспощаден к своему окружению. Потому что беспощаден был к себе. Он знал, что дадим слабину – нас уничтожат, сомнут, крематории будут пылать до Урала, не будет больше целой планеты.
Он схлестнулся с яростным, броневым, беспощадным Троцким. Троцким, за которым стояла мировая закулиса. И он переиграл его, обыграл этого темного жестокого гения, он вышвырнул его из страны, ставленника тайных сил западной власти, а затем ледоруб меркадера достиг его.
Он беспощадной рукой провел коллективизацию. По судьбам, по людям, по семьям. А какие у него были еще ресурсы. Этот мистик, этот мечтатель, он был предельно рационален – нам надо закупить оборудование, валюты у нас нет, валюту можем купить только за зерно. Зерно у кого? У крестьян. Мы заберем у них все. И забрал. И голод мыл. И муки переселенцев. Но купил-то он оборудование – станки, целые заводы. Слышите? Не виллы и яхты, не землю на островах – он оборудование купил.
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