Информационно-просветительский проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» состоялся в Солигорске

Открытый разговор, где нет неудобных тем. Новый информационно-просветительский проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» продолжает путешествие по Беларуси. Сегодня, 31 июля, откровенная беседа прошла в Солигорске.

Министр культуры Беларуси Марат Марков провел встречу с жителями города. В зале собрались представители трудовых коллективов, молодежь, люди старшего поколения. Обсуждали различные темы – от оборонной доктрины нашей страны до привлечения в республику иностранной рабочей силы и противодействия фейкам.

Мой вопрос касался, каким образом Министерство культуры участвует в поддержке малого предпринимательства в Республике Беларусь. Меня как представителя малого предпринимательства, конечно, этот вопрос интересовал. Да, он ответил на этот вопрос, и мне приятно, что Министерство культуры заинтересовано в развитии малого бизнеса, и я нашла отклик в его лице.

Диалог получился конструктивный. Именно диалог, не просто выступление, а именно были вопросы заданы. И получены ответы на многие сферы и безопасности нашей страны, граждан, интеграция с Востоком, и также дефицит кадров. Поэтому вот конкретно дефицит кадров интересен мне. Потому что у нас тоже в строительстве возникают вопросы именно отсутствия специалистов необходимых и какое-то необходимо выработать решение. Интересовало людей и стремительное развитие искусственного интеллекта. В эпоху, когда ИИ может имитировать человеческие голоса и фальсифицировать факты, способность жителей страны отделять объективную информацию от искусственно созданного цифрового шума – вопрос национальной безопасности.