Информационно-просветительский проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» состоялся в Солигорске

Открытый разговор, где нет неудобных тем. Новый информационно-просветительский проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» продолжает путешествие по Беларуси. Сегодня, 31 июля, откровенная беседа прошла в Солигорске.
Открытый разговор, где нет неудобных тем. Новый информационно-просветительский проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» продолжает путешествие по Беларуси. Сегодня, 31 июля, откровенная беседа прошла в Солигорске.
Министр культуры Беларуси Марат Марков провел встречу с жителями города. В зале собрались представители трудовых коллективов, молодежь, люди старшего поколения. Обсуждали различные темы – от оборонной доктрины нашей страны до привлечения в республику иностранной рабочей силы и противодействия фейкам.
Мой вопрос касался, каким образом Министерство культуры участвует в поддержке малого предпринимательства в Республике Беларусь. Меня как представителя малого предпринимательства, конечно, этот вопрос интересовал. Да, он ответил на этот вопрос, и мне приятно, что Министерство культуры заинтересовано в развитии малого бизнеса, и я нашла отклик в его лице.
Диалог получился конструктивный. Именно диалог, не просто выступление, а именно были вопросы заданы. И получены ответы на многие сферы и безопасности нашей страны, граждан, интеграция с Востоком, и также дефицит кадров. Поэтому вот конкретно дефицит кадров интересен мне. Потому что у нас тоже в строительстве возникают вопросы именно отсутствия специалистов необходимых и какое-то необходимо выработать решение.
Интересовало людей и стремительное развитие искусственного интеллекта. В эпоху, когда ИИ может имитировать человеческие голоса и фальсифицировать факты, способность жителей страны отделять объективную информацию от искусственно созданного цифрового шума – вопрос национальной безопасности.
Марат Марков, министр культуры Беларуси:
Люди должны думать, в первую очередь. Способность к анализу, к сожалению, и желание анализировать, оно падает с каждым годом. 69 % людей не перепроверяют информацию. Это приводит к тому, что мы делаем собственные выводы и совершаем поступки, исходя зачастую от информации ложной, фейковой. И это сразу приводит к самым негативным последствиям. Я хотел бы, чтобы вот этих негативных последствий в первую очередь для страны мы избежали.
На этом открытый разговор не заканчивается. Информационно-просветительский марафон расширяет географию – впереди серия встреч в регионах. Живое общение – лучший способ понять, чем живет район и какие вопросы волнуют жителей.