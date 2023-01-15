Азарёнок: «Враг десятилетиями работал на дискриминацию армии»

Григорий Азаренок, СТВ:

Год мира и созидания. Именно так обозначил год наш Президент. Это то, чего так сильно хочет наш народ, то, за что он сражался 80 лет назад. Прохоровка, Багратион, Сталинград, Севастополь, Кенигсберг, Варшава, Берлин. Там наши предки с винтовками искали мир и созидание. Но это то, что хотят у нас забрать. Запад прет. Польша меняет военную доктрину, теперь она не будет у них оборонительной, они наращивают войска. И это не польская бздура, это вековечное желание Запада, всего – коллективного. Вечное желание переть на Восток, идти на нас, уничтожить нас, убить, убить каждого человека, посыпать нашу землю солью, закатать асфальтом и построить на месте нашей святой Родины один огромный бордель, казино, в котором все народы мира будут проигрывать.

В Кронштадте высится громадный собор – в золоте, мраморе, последний собор Российской империи, где на стенах начертаны имена кораблей и экипажей, погибших в Германскую войну. Перед храмом – великолепный памятник адмиралу Макарову. Могучий, бородатый, как морской бог, стоит он на скале, окруженный якорями, а на пьедестале его знаменитое изречение: «Помни войну». Так вот, это условие нашего мира и нашего созидания. Помнить войну. Не жевать сопли, не скулить, а помнить войну. Ведь даже Сталин, который построил заводы, который возвел в Сибири и на Урале нулевые циклы, чтобы в будущем перенести туда производства, который собирал армию, возводил укрепления, который приказал художникам, музыкантам, режиссерам готовить народ к войне, снимать фильмы, сочинять песни, писать книги, даже он, стараясь максимально долго сохранять мир, пропустил первый удар чудовищной армады. Но он помнил войну.