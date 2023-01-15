Азарёнок: «Враг десятилетиями работал на дискриминацию армии»

Президент обозначил этот год как Год мира и созидания. Что нужно делать каждому белорусу, чтобы внести свой вклад в дело сохранения таких важных для нас вещей, в авторской рубрике программы «Неделя» рассуждает Григорий Азаренок.
К слову, наш коллега принимает поздравления. Генеральный директор телеканала СТВ Александр Осенко, Григорий Азаренок, а также Игорь Тур и Александр Шпаковский внесены в санкции Украины именным указом диктатора Зеленского. Попасть в расстрельные списки нацистов – это своеобразное признание заслуг и эффективности нашей работы.
Григорий Азаренок, СТВ:
Год мира и созидания. Именно так обозначил год наш Президент. Это то, чего так сильно хочет наш народ, то, за что он сражался 80 лет назад. Прохоровка, Багратион, Сталинград, Севастополь, Кенигсберг, Варшава, Берлин. Там наши предки с винтовками искали мир и созидание. Но это то, что хотят у нас забрать. Запад прет. Польша меняет военную доктрину, теперь она не будет у них оборонительной, они наращивают войска. И это не польская бздура, это вековечное желание Запада, всего – коллективного. Вечное желание переть на Восток, идти на нас, уничтожить нас, убить, убить каждого человека, посыпать нашу землю солью, закатать асфальтом и построить на месте нашей святой Родины один огромный бордель, казино, в котором все народы мира будут проигрывать.
В Кронштадте высится громадный собор – в золоте, мраморе, последний собор Российской империи, где на стенах начертаны имена кораблей и экипажей, погибших в Германскую войну. Перед храмом – великолепный памятник адмиралу Макарову. Могучий, бородатый, как морской бог, стоит он на скале, окруженный якорями, а на пьедестале его знаменитое изречение: «Помни войну». Так вот, это условие нашего мира и нашего созидания. Помнить войну. Не жевать сопли, не скулить, а помнить войну. Ведь даже Сталин, который построил заводы, который возвел в Сибири и на Урале нулевые циклы, чтобы в будущем перенести туда производства, который собирал армию, возводил укрепления, который приказал художникам, музыкантам, режиссерам готовить народ к войне, снимать фильмы, сочинять песни, писать книги, даже он, стараясь максимально долго сохранять мир, пропустил первый удар чудовищной армады. Но он помнил войну.
Григорий Азаренок:
Нам внушили тупой пацифизм. Нас напичкали словами «милитаризм», «военщина». Враг десятилетиями работал на дискриминацию армии, враг десятилетиями крутил для нас шутов, чтобы мы всегда были расслаблены, чтобы спали, жрали, слезили глаза неоновым светом айфонов, чтобы превращались в космополитов, не знающих ни Родины, ни флага. А белорусский Президент помнит войну. Как только он пришел к власти, он вернул доброе имя, честь и достоинство солдату и офицеру. Он создал новую, мобильную армию. Он истинный главнокомандующий, и в великих трудах созидания он всегда держал в уме, чувствовал, понимал великий геополитический закон Drang nach Osten. И только благодаря этому мы еще не скатились в бездну бойни.
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Но готова ли к войне наша культура? Есть ли Верещагин, который пойдет с войсками и погибнет в Цусиме? Есть ли Симонов, который своим животом проползал с бойцами все окопы великой войны. Или же каждый из нас ограничится тостом за мир, взвалив его защиту только лишь на Президента и силовиков. Не зря он говорил: мобилизуйтесь каждый на своем месте, и тогда воевать не будем.
Давеча довелось увидеть чудесный танец. Танец всех народов СССР. Восхитительные украинский, русский, азиатский, белорусский. Культура должна помнить войну. За несколько лет до Великой Отечественной Сергей Прокофьев написал великую кантату «Александр Невский». И сегодня все народы нашего большого Отечества, которых всегда враг называл «рашн», вновь должны вспомнить ее. И вспоминают. И встают.
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