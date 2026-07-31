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Руководители Мининформа, Минобразования и СТВ обсудили информационную повестку с блогерами

31 июля 2026 13:56
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Третий форум блогеров Беларуси «Блог.Бай. Третий трудовой» собрал в 2026 году около 50 участников. Сегодня те, кто привык создавать контент, приняли участие в съемке специального выпуска ток-шоу «По существу. Супер-подкаст» на СТВ.

Руководители Мининформа, Минобразования и СТВ обсудили информационную повестку с блогерами-2

Авторы сетевого контента получили уникальную возможность не только представить свое мнение по актуальным вопросам, но и изнутри увидеть создание рейтинговых телевизионных шоу. Центральной темой обсуждения стали роль современных создателей контента и работа студенческих отрядов.

Приглашенные гости поделились наработками в создании эксклюзивного контента и методами привлечения аудитории. Эта встреча не только объединила традиционные и цифровые медиа, но и вдохновила новое поколение на развитие социально значимых проектов.

Участники форума «Блог.Бай. Третий трудовой» стали героями спецвыпуска ток-шоу на СТВ.

Руководители Мининформа, Минобразования и СТВ обсудили информационную повестку с блогерами-4

В рамках форума прошла неформальная встреча с министром информации, министром образования и генеральным директором СТВ. В формате открытого диалога участники обсудили вопросы информационной повестки и взаимодействия госорганов и новых медиа.

Нынешний форум вырос из теоретической площадки, где обсуждали вопросы ответственности в интернете и борьбы с фейками. Теперь пришло время конкретных дел. Кумиры из сети личным примером доказывают, что трудиться у станка или на стройке – это тренд, вне времени и всегда в цене. Такой контент собирает миллионы лайков.

Руководители Мининформа, Минобразования и СТВ обсудили информационную повестку с блогерами-6

Владислав Молдованов, кондитер-блогер:
Контент сменился прям, я бы сказал, на 180 градусов он перевернулся, потому что я веду кулинарные программы. У меня полностью кулинарные проекты. И когда я побывал на заводе МТЗ, и нас переодели в форму, и мы пошли собирать трактора, это было, конечно, шикарно. Лайков было много, потому что тематика очень интересная, она необычная, она нестандартная. И реакций было достаточно много.

Финальным пунктом программы форума стала церемония возложения цветов к мемориалу «Память». Блогеры отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны.

# блогеры

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