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Промышленный альпинизм и прыжки на «куб жизни»! Рассказываем, как прошел «Один день с МЧС»

31 июля 2026 12:15
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

От спасения на пожаре до вида на столицу с высоты 50 метров! В Минске прошел практический семинар для блогеров и журналистов «Один день с МЧС». Наша съемочная группа приняла участие в этом мероприятии. Расскажем и покажем, каково это – хоть на день примерить на себя роль спасателя. 

Промышленный альпинизм и прыжки на «куб жизни»! Рассказываем, как прошел «Один день с МЧС» -2

Евгений Барановский, официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Современный мир, мир безопасности невозможен без хороших взаимоотношений между спасателями и журналистами, блогерами, лидерами мнений. И этот мост доверия, понимания важен в нашей работе. День с МЧС – это не просто имиджевое мероприятие, это мост между нами. И когда мы этим занимаемся, фактически погружая журналистов в профессию спасателя, мы, во-первых, устанавливаем прочный контакт. Одно дело – наблюдать за работой спасателей со стороны, другое дело – понимать, что они делают, понимать эту специфику.

Промышленный альпинизм и прыжки на «куб жизни»! Рассказываем, как прошел «Один день с МЧС» -4

Мы на базе Университета гражданской защиты МЧС. Первая зона – промышленный альпинизм. Дух захватывает! 

Промышленный альпинизм и прыжки на «куб жизни»! Рассказываем, как прошел «Один день с МЧС» -6

Но настоящий шквал эмоций ждал у «куба жизни» – это огромная надувная конструкция. Ее применяют для спасения людей, когда автолестница и другие средства уже бессильны. Устройство снижает риск гибели при падении с высоты и позволяет эвакуировать сразу несколько человек.

Подробности в видео.

# МЧС # МЧС Беларуси # Евгений Барановский # мероприятия

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