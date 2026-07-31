Промышленный альпинизм и прыжки на «куб жизни»! Рассказываем, как прошел «Один день с МЧС»

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

От спасения на пожаре до вида на столицу с высоты 50 метров! В Минске прошел практический семинар для блогеров и журналистов «Один день с МЧС». Наша съемочная группа приняла участие в этом мероприятии. Расскажем и покажем, каково это – хоть на день примерить на себя роль спасателя.