Промышленный альпинизм и прыжки на «куб жизни»! Рассказываем, как прошел «Один день с МЧС»
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
От спасения на пожаре до вида на столицу с высоты 50 метров! В Минске прошел практический семинар для блогеров и журналистов «Один день с МЧС». Наша съемочная группа приняла участие в этом мероприятии. Расскажем и покажем, каково это – хоть на день примерить на себя роль спасателя.
Евгений Барановский, официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Современный мир, мир безопасности невозможен без хороших взаимоотношений между спасателями и журналистами, блогерами, лидерами мнений. И этот мост доверия, понимания важен в нашей работе. День с МЧС – это не просто имиджевое мероприятие, это мост между нами. И когда мы этим занимаемся, фактически погружая журналистов в профессию спасателя, мы, во-первых, устанавливаем прочный контакт. Одно дело – наблюдать за работой спасателей со стороны, другое дело – понимать, что они делают, понимать эту специфику.
Мы на базе Университета гражданской защиты МЧС. Первая зона – промышленный альпинизм. Дух захватывает!
Но настоящий шквал эмоций ждал у «куба жизни» – это огромная надувная конструкция. Ее применяют для спасения людей, когда автолестница и другие средства уже бессильны. Устройство снижает риск гибели при падении с высоты и позволяет эвакуировать сразу несколько человек.
Подробности в видео.