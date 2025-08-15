Авдонин объяснил, почему США «так жёстко воюют в Украине»

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Война, которая идет на территории Украины, в первую очередь это цивилизационная война, во-вторых, это война за будущее мироустройство, не только в сфере политики, но и в сфере экономики, в сфере финансов. И почему так жестко воюют Соединенные Штаты Америки? Подоплека сугубо экономическая. Мы прекрасно понимаем, Соединенные Штаты Америки испытывают глубочайший экономический кризис. Трамп при всей его активности, пиаре не смог обеспечить рост экономики и формирование новых рабочих мест. Естественно, к нему уже большие претензии со стороны его же внутренних политических кругов. И задача же Трампа была какая? Снизить внешний долг и снизить задолженность по внешнему долгу по отношению к ВВП. Сейчас это 127 %, 37 триллионов. То есть уже ВВП США не покрывает внешний долг. И это опасно. И все это прекрасно понимают. Мало того, все осознают самое главное, что количество долларов, напечатанных и использующихся в безналичной форме, составляет более 625 триллионов долларов. То есть в 25-26 раз превышает ВВП США. Если просто вы работаете год, все население США работает год, формирует прибавочную стоимость, вот эта прибавочная стоимость – это ВВП за год всего экономически активного населения Соединенных Штатов Америки. Так вот этих сумм не хватит, чтобы погасить внешний долг, мало того, не хватит, чтобы уравнять прибавочную стоимость за год с теми деньгами, которые были напечатаны. 25 лет надо Америке работать, чтобы выйти в ноль, чтобы сбалансировать те пустые деньги, которые были напечатаны. Как результат, эта модель, ущербная финансовая модель – фактически эта модель МММ. Финансовая пирамида может работать только при одних условиях – когда вы постоянно проводите пиар-акции и демонстрируете всему миру, что вы самая страшная нация, государство, что вы всех можете, кто выступит против, уничтожить, подавить, задавить санкциями, оружием, авианосцами, ракетами, всем остальным.

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