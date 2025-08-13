Как не стать шопоголиком во время популярности маркетплейсов? Советы от психолога

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

С точки зрения психологии, это как-то меняет поведение человека? Это может быть как-то опасно?

Валентина Судас, психолог:

Если мы говорим о маркетплейсах, то мы говорим о техническом прогрессе. И как всегда, это палка о двух концах. С одной стороны, это экономия времени. Необязательно носить большие сумки, когда я могу заказать и курьер доставит. То есть очень много положительных моментов, и мы уже вряд ли откажемся от этого. С другой стороны, если мы говорим о таком направлении, как шопоголизм, о неком болезненном контакте с покупками. Это отдельное направление – ониомания называется. Бизнес и маркетинг таков, что он делает социальную рекламу, он делает привлекательную рекламу. Ты как будто закрываешь свою боль. Но это мы хотим как обыватели с компульсивным желанием всегда приобретать. Вещи не важны. Сейчас есть даже другой тренд, когда идет скупка обучающих курсов. Люди даже их не открывают. У шопоголика самое главное – это сделать покупку. Он имеет такой гормональный всплеск, как дофаминовый обезбол, и человек за этим сигналом делает покупку раз за разом. Поэтому на это стоит обращать внимание.

Григорий Азаренок:

Как сохранять здравый рассудок? Как аккуратно этим пользоваться? Валентина Судас:

Здесь мы сталкиваемся с двумя аспектами – эмоциональной частью и поведенческой. За таким поведением, которое усугубляется, стоят какие-то причины. И такие причины лучше разбирать со специалистом. Если вы замечаете у своих близких, что это шопоголик, если вы чувствуете, что у вас самих такие предпосылки есть, обязательно обращайтесь в терапию. Там изучится именно мотив, что же вы так обезболиваете, почему так больно на что-то смотреть? Вы либо убегаете, либо хотите социально принадлежать какой-то среде. Григорий Азаренок:

Это проблема так называемого общества потребления.