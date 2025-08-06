Зачем контролировать присутствие ребёнка в социальных сетях – рассказала эксперт

Они присутствуют в жизни каждого человека и оказывают значительное влияние на его здоровье, личностное развитие и качество жизни. Речь идет вовсе не о каких-то внешних факторах, а скорее внутренних.

Юлия Петрашко, психолог:

Дети не сформированы, у них нет своей точки зрения. Они как чистый лист. То, что популяризируют социальные сети, они воспринимают это как должное. То есть даже, допустим, какой-то разврат. Грани – мы как взрослые люди понимаем, что это не есть хорошо. А дети это воспринимают за истину, очень быстро подхватывают и реализуют.

Ольга Бурлакова:

Что делать? Запретить нельзя, потому что это коммуникации, развитие, социальные связи. Позволить неограниченное количество находиться там – тоже опасно.

Юлия Петрашко:

Родителю можно установить контроль. То есть видеть, куда ребенок заходит, какие сайты. То есть ограничить по времени. С точки зрения психологии, дети у нас – очень много недолюбленные. Родители заняты самореализацией – работа, какое-то саморазвитие, и на детей иногда не хватает времени. Поэтому важным аспектом является дать ребенку вот это внимание. То есть научить, показать через игру, занять чем-то. Рассказать, как «Крошка-сын к отцу пришел, и спросила кроха: – Что такое хорошо и что такое плохо?» То есть детками надо заниматься и взращивать в них благое.

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