Белоруска, которая продает товар на интернет-площадке, рассказала про «боль» от купленных отзывов

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Представитель этого бизнеса, предприниматель, блогер Анна Бардашевич. Вы свои вещи реализуете через интернет. Вот для того, кто что-то делает, производит, это полезная штука?

Анна Бардашевич, предприниматель, блогер:

Да, однозначно. У нас собственное производство. Мы шьем детские изделия. И продукт есть. Основная задача – реализовать, кому и куда. И, конечно, маркетплейсы расширяют горизонты, через них можно продавать. И для нас это, конечно, хорошие площадки, чтобы как можно больше людей узнало о том, что мы делаем, и начали пользоваться нашими продуктами. Григорий Азаренок:

Вы перед тем, как туда идти, галочку себе поставили, что белорусское законодательство? Как вы проверяли все эти вещи, как вы эти рифы смотрели? Что можно, что нельзя? Анна Бардашевич:

Документы, все эти взаимодействия, каким образом перечисляется, как это отправляется, что можно, что нельзя, сертификат. И для того чтобы не нарушать закон, у нас все это есть.