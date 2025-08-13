Белоруска, которая продает товар на интернет-площадке, рассказала про «боль» от купленных отзывов
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Представитель этого бизнеса, предприниматель, блогер Анна Бардашевич. Вы свои вещи реализуете через интернет. Вот для того, кто что-то делает, производит, это полезная штука?
Анна Бардашевич, предприниматель, блогер:
Да, однозначно. У нас собственное производство. Мы шьем детские изделия. И продукт есть. Основная задача – реализовать, кому и куда. И, конечно, маркетплейсы расширяют горизонты, через них можно продавать. И для нас это, конечно, хорошие площадки, чтобы как можно больше людей узнало о том, что мы делаем, и начали пользоваться нашими продуктами.
Григорий Азаренок:
Вы перед тем, как туда идти, галочку себе поставили, что белорусское законодательство? Как вы проверяли все эти вещи, как вы эти рифы смотрели? Что можно, что нельзя?
Анна Бардашевич:
Документы, все эти взаимодействия, каким образом перечисляется, как это отправляется, что можно, что нельзя, сертификат. И для того чтобы не нарушать закон, у нас все это есть.
Григорий Азаренок:
Мы знаем, что на всех порталах идет модерация комментариев. Вы с этим сталкиваетесь? Это, может быть, не от вас зависит, а конкуренты проплатят тысячу ботов...
Анна Бардашевич:
В Telegram есть такие чаты, в которых платят за комментарии, чтобы писали хорошие и плохие комментарии. Поэтому эта тонкая грань, где рейтинг товара, борьба между селлерами в одной и той же категории, она, конечно, очень спорная. И за это платится.
Григорий Азаренок:
Вы сами что предпочитаете, реальный товар или заказываете?
Анна Бардашевич:
Мы предпочитаем реальный товар, потому что одна недовольная мама, которая получила товар с хорошим отзывом, а на самом деле он плохой, может испортить очень сильно репутацию. Поэтому мы за репутацию, и у нас все отзывы честные. То есть у нас рейтинг товара не суперхороший, но зато честный.
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