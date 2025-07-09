«Картинка в Instagram и реальный человек – это разное». Врач-психиатр рассказала об иллюзиях в соцсетях

Вера Иваницкая, врач-психиатр, психотерапевт, главный врач медицинского реабилитационного центра «Элеос»:

Надо не забывать одну немаловажную вещь, что картинка в Instagram, картинка в Интернете и реальный человек – это разные картинки. Когда идет один контент какой-то, много-много повторений, человек выучился на этот контент, и, естественно, для него это знакомо, понятно, он автоматически что-то делает. А вот когда человеку есть выбор из нескольких, и он выбирает сам, пользуясь каким-то своим мировоззрением и реальностью, в которой он живет, не только полагаясь на ту картинку, которая там есть, а еще на реальность, которая есть в настоящем времени. Вот это очень важно. Очень важно, чтобы лидер мнений, любой лидер был экспертом в своей области. Неважно, какую нишу он занимает, но он эксперт.

Второй очень немаловажный фактор – лидер мнения должен иметь практику в этой же области, потому что эксперт без практики – это философ. И третье – он должен, как в народе говорят, «гореть» этим делом, потому что когда эксперт-практик плюс энергия, которую он вкладывает, это можно донести на всех уровнях. Потому что люди воспринимают все-таки эмоции. Почему блогеры многие популярны? Вы посмотрите на них очень внимательно. Это харизматичные люди, которые дают вбросы информации, не позволяя анализировать эту информацию. То есть воспринимать ее как правду. Большое количество повторений одной и той же информации воспринимается нами как истина. Поэтому здесь очень важно еще понимать, какие задачи преследует тот или иной блогер. То есть либо продвижение себя, либо это какая-то другая политическая цель, либо что-то за этим совершенно иное стоит. И на это тоже нужно давать скидку. И когда ты смотришь вот этот контент, нужно понимать: а кто ты здесь? Ты вовлечен в него? Ты слушатель? Ты тот, кто умеет анализировать? Или для тебя это абсолютный факт?