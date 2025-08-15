Прямой эфир

Александр Дедков и Павел Петрушко вышли в плей-офф чемпионата России по пляжному волейболу

15 августа 2025 20:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Дедков и Павел Петрушко победно стартовали на этапе чемпионата России по пляжному волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования впервые принимает Новый Уренгой.

Лучший белорусский тандем 15 августа провел две встречи, оба поединка остались за земляками. Сначала соотечественники довольно легко одолели хозяев турнира из команды «Ямал-3» – Александра Крамаренко и Егора Жаровина. А затем наши парни прошли представителей Москвы – Алексея Гусева и Никиту Лямина.

Этот матч стал хорошим испытанием для спортсменов. Первый сет остался за оппонентами – 21:15, во втором расстановка сил была уже на стороне наших волейболистов с уверенным счетом 21:10. Третья и решающая партия завершилась также в пользу Дедкова и Петрушко – 15:13. Таким образом, они возглавили свою группу и шагнули в четвертьфинал. Победители и призеры станут известны в воскресенье.

# Волейбол

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко завершила выступление на турнире WTA-1000
15 августа 2025 20:11

Арина Соболенко завершила выступление на турнире WTA-1000

ХК «Динамо» потерпел поражение в заключительном матче товарищеского турнира «Кубок Минска»
15 августа 2025 20:03

ХК «Динамо» потерпел поражение в заключительном матче товарищеского турнира «Кубок Минска»

Хоккеисты «Юниора» вышли в финал Кубка Цыплакова
15 августа 2025 18:38

Хоккеисты «Юниора» вышли в финал Кубка Цыплакова