Александр Дедков и Павел Петрушко вышли в плей-офф чемпионата России по пляжному волейболу

Александр Дедков и Павел Петрушко победно стартовали на этапе чемпионата России по пляжному волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования впервые принимает Новый Уренгой.

Лучший белорусский тандем 15 августа провел две встречи, оба поединка остались за земляками. Сначала соотечественники довольно легко одолели хозяев турнира из команды «Ямал-3» – Александра Крамаренко и Егора Жаровина. А затем наши парни прошли представителей Москвы – Алексея Гусева и Никиту Лямина.

Этот матч стал хорошим испытанием для спортсменов. Первый сет остался за оппонентами – 21:15, во втором расстановка сил была уже на стороне наших волейболистов с уверенным счетом 21:10. Третья и решающая партия завершилась также в пользу Дедкова и Петрушко – 15:13. Таким образом, они возглавили свою группу и шагнули в четвертьфинал. Победители и призеры станут известны в воскресенье.