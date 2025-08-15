Разговор Лукашенко и Трампа. Станет ли Минск площадкой мира по Украине? Ответил Авдонин

Григорий Азаренок, СТВ:

Давайте вернемся к телефонному разговору Александра Лукашенко и Дональда Трампа, для нас это очень важное событие. Как вы считаете, может ли это быть предвестием уже следующего мирного саммита, где должны будут уже подписываться... Сейчас понятно, сейчас это зондирование почвы, разговор, какой-то выход на большие проекты, общие черты мира на Аляске, ну, а следующий этап – надо где-то что-то подписывать. И, по-моему, лучшего места, чем Минск, нет. И если Лукашенко может разговаривать и с Трампом, и с Путиным (у Зеленского спрашивать никто не будет, Трамп скажет – подписывай), по-моему, лучшего места, чем Минск, нет.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

В действительности мы фактически возвращаемся к этапу 2014-го, 2015-го, когда Беларусь выступила той площадкой, которая агрегировала все мирные инициативы, чтобы сдержать разрастание вооруженного конфликта на территории Украины. Но мы прекрасно понимаем, что на тот момент те силы, которые действовали за спинами тех же немецких, французских политиков, европейских политиков, они никоим образом не были ориентированы на то, чтобы обеспечить мир и порядок. Они играли, они надеялись на то, что их авантюра увенчается успехом и через Украину они смогут ослабить Россию, подорвать ее политически, экономически, финансово, и тем самым достигнут главные цели, которые они до сих пор преследуют. Это разделение России с последующим контролем всех ее природных ископаемых рынков, населения и достижение глобальной их мечты – порабощения России, которую не сделал ни Наполеон, ни кайзеровская Германия, ни Гитлер. И вот их эти фантомные боли атакуют. Идеологии иной, как поработить Россию, у них нет. И в этих условиях, конечно же, тогда мирные соглашения на территории Беларуси были использованы не для мира и созидания, а для того, чтобы милитаризировать Украину.

Григорий Азаренок:

И Александр Лукашенко говорил об этом тогда, говорил, что ничего не будет иметь смысла, если не подключатся американцы, реальные хозяева и Европы, и тем более Украины. Тогда это был Обама, потом Трамп, потом Байден, сейчас снова Трамп. Но сейчас ситуация кардинально поменялась.

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